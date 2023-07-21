 

На МЦК обновят навигацию к открытию МЦД-3 и МЦД-4

21.07.2023, 14:35, Новости дня
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Транспортный комплекс столицы готовит инфраструктуру для запуска третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Навигация обновляется не только на действующих и будущих диаметрах, но и на станциях Московского центрального кольца (МЦК).

На столичном железнодорожном кольце изменят более восьми тысяч навигационных элементов, уточнил Максим Ликсутов. По его словам, обновленные указатели уже появились на ряде станций МЦД, МЦК и метрополитена.

Так, навигация дополнена на станциях подземки “Комсомольская”, “Кутузовская”, “Выхино”, “Рязанский проспект”. На МЦК обновленные указатели установлены на Угрешской, Окружной, Соколиной Горе, Коптеве, Измайлове, Бульваре Рокоссовского, Локомотиве и других станциях.

До открытия диаметров новые элементы заклеили полупрозрачной лентой. Это сделано для удобства пассажиров. Кроме того, записано 444 аудиофайла для поездов метро, МЦК и МЦД.

Ликсутов отметил, что третий и четвертый диаметры станут важной частью столичной транспортной системы. У пассажиров появится больше возможностей для передвижения по городу, они будут пользоваться единой билетной системой.

“Чтобы было проще строить поездки с учетом новых линий, заранее готовим аудио– и визуальную навигацию. Это отвечает поставленной мэром Москвы задаче по повышению комфорта поездок по городу”, – подчеркнул заместитель градоначальника.

МЦД-3 и МЦД-4 планируется открыть осенью 2023 года. Третий диаметр протянется на 85 километров и соединит столичный Зеленоград и подмосковный город Раменское. На линии будет 41 станция.

Длина четвертого диаметра составит 86 километров. В его составе будет 37 станций. Линия пройдет через центр Москвы и крупнейшие железнодорожные вокзалы, соединит подмосковные города Апрелевка и Железнодорожный (входит в состав Балашихи).

Время работы МЦД аналогично метрополитену. По линиям передвигаются современные поезда “Иволга” с кондиционерами, Wi-Fi и зарядными устройствами для гаджетов. Пересадка между станциями диаметров, метро и МЦК бесплатная.

Первые два диаметра открылись в 2019 году. Они связали подмосковные города Одинцово и Лобня, Подольск и Нахабино. Жители области и москвичи экономят на поездках до 75%.


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