 

Инсайдер Хендерсон: обновленная PlayStation 5 представит улучшенную модель консоли

21.07.2023, 14:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Авторитетный информатор Том Хендерсон поделился интересными деталями о готовящемся к выходу обновлении консоли PlayStation 5 в своем аккаунте в Twitter. Согласно его сообщению, новинка получит совершенно новое название и не будет позиционироваться как облегченная версия привычной консоли.

По данным ранних утечек, компания Sony собирается представить обновленную версию консоли PlayStation 5 уже в августе. Однако некоторые инсайдеры упоминали о версии с приставкой “Slim”. В предыдущих поколениях такое название указывало на уменьшенный корпус и вес устройства. Но Том Хендерсон утверждает, что у него нет информации о такой версии консоли.

«Что касается названия, возможно, ее просто назовут PS5, и это будет значительно улучшенная модель. По моим сведениям, эта новая модель полностью заменит текущую PlayStation 5», — отметил инсайдер.

По словам Хендерсона, обновленная PlayStation 5 появится в продаже к концу текущего года. Ранее он также сообщал о том, что Sony работает над версией консоли с возможностью съемного дисковода.

Тем не менее, пока неясно, будет ли новая версия отличаться производительностью от оригинальной PS5.

Напомним, что ранее Sony призвала пользователей PlayStation 5 воздержаться от плавания с приставкой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мнение: О печальном происшествии с певцом SHAMAN’ом на Донбассе… Карма настигла?

22.07 / Видео с псом-художником умилило народ

22.07 / Врач раскрыл секрет безопасного загара

22.07 / Мнение: Васю взяли в заложники

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про абстрактный гуманизм

22.07 / Мнение: Государство требует интима

22.07 / Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Литва признала факт утечки документов о внутренней безопасности саммита НАТО в Вильнюсе

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Свидетель”. Трейлер

22.07 / Мнение: Школьное рабство и карательная психиатрия: совок возвращается

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика