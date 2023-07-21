Инсайдер Хендерсон: обновленная PlayStation 5 представит улучшенную модель консоли

Авторитетный информатор Том Хендерсон поделился интересными деталями о готовящемся к выходу обновлении консоли PlayStation 5 в своем аккаунте в Twitter. Согласно его сообщению, новинка получит совершенно новое название и не будет позиционироваться как облегченная версия привычной консоли.

По данным ранних утечек, компания Sony собирается представить обновленную версию консоли PlayStation 5 уже в августе. Однако некоторые инсайдеры упоминали о версии с приставкой “Slim”. В предыдущих поколениях такое название указывало на уменьшенный корпус и вес устройства. Но Том Хендерсон утверждает, что у него нет информации о такой версии консоли.

«Что касается названия, возможно, ее просто назовут PS5, и это будет значительно улучшенная модель. По моим сведениям, эта новая модель полностью заменит текущую PlayStation 5», — отметил инсайдер.

По словам Хендерсона, обновленная PlayStation 5 появится в продаже к концу текущего года. Ранее он также сообщал о том, что Sony работает над версией консоли с возможностью съемного дисковода.

Тем не менее, пока неясно, будет ли новая версия отличаться производительностью от оригинальной PS5.

Напомним, что ранее Sony призвала пользователей PlayStation 5 воздержаться от плавания с приставкой.