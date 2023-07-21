 

Специалист: Рекомендации по симптомам и факторам риска рака почки

21.07.2023, 14:11, Разное
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Онколог Александр Серяков предостерегает: если длительное время вас беспокоит боль в спине, стоит обратиться к врачу. Рак почки начинает свое развитие с мутаций в ДНК клеток органа, что приводит к бесконтрольному их делению и образованию опухолей. Однако причины злокачественных изменений в клетках почек пока остаются неизвестными.

Онкологический процесс может быть спровоцирован несколькими факторами, повышающими риск развития рака почки. Среди них эксперт выделяет курение, избыточное содержание жира в организме, хроническую почечную недостаточность и наличие семейной предрасположенности.

Доктор Серяков обращает внимание на симптомы, указывающие на возможное присутствие онкологической патологии. Как правило, они проявляются с увеличением размеров опухоли. Если у вас возникла длительная боль в спине или боку, стоит обратить внимание на другие признаки, такие как наличие крови в моче, необъяснимая потеря веса, постоянная усталость и повышенная температура тела.

Важно отметить, что перечисленные симптомы не всегда обязательно связаны с раком почки, но при их появлении необходимо обратиться к врачу и пройти обследование. Это поможет исключить заболевание и своевременно начать лечение, если оно все же обнаружится.

“Любой из этих симптомов может быть знаком патологического процесса в организме”, – подчеркивает эксперт. Он рекомендует не игнорировать сигналы, которые может отправлять организм, и заботиться о своем здоровье.

Ранее портал MedikForum.ru уже обращал внимание на то, что зуд в подмышках может быть сигналом о развитии рака. Теперь же специалисты призывают обращать внимание на другие симптомы, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем, в том числе и о раке почки.


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