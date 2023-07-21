Товарооборот России и Японии сократился на 41,65% за первое полугодие 2023 года

Товарные потоки между Россией и Японией за январь—июнь текущего года значительно снизились, составив 806,8 млрд иен (приблизительно $5,7 млрд), что на 41,65% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные были опубликованы Министерством финансов Японии.

Согласно отчету, экспорт из Японии в Россию за указанный период сократился на 17%, упав до 239,9 млрд иен (примерно $1,7 млрд). В то же время, импорт товаров из РФ упал на 48,2%, составив 566,9 млрд иен (примерно $4 млрд).

Сосредоточимся на данных за июнь, когда товарооборот между двумя странами составил 122,5 млрд иен (приблизительно $876,8 млн), что является снижением на 36,68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот месяц экспорт из РФ вырос на 29,3% (до 51,51 млрд иен или около $368,7 млн), в то время как импорт в Россию сократился на 53,8% (до 70,99 млрд иен или около $508,1 млн).

Интересно отметить, что согласно информации Минфина, за первое полугодие 2023 года Япония увеличила импорт зерновых из РФ на 509,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вместе с тем, импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ сократился на 21,4%. В свою очередь, Япония значительно нарастила экспорт медицинских изделий в Россию — на 815%.

Отметим, что в 2022 году экспорт из Японии в Россию снизился на 40,5%, достигнув отметки в $4,67 млрд. Наиболее значительной категорией экспорта в прошлом году стали подержанные автомобили, которые составили 41,5% от общего товарооборота. Временный поверенный в делах РФ в Японии, Геннадий Овечко, также рассказал о 41% сокращении товарооборота между Японией и Россией за первый квартал 2023 года.