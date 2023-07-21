Минкульт заставит рэперов заменить в своих текстах бренды западных автомобилей китайскими

Созданная при Минкульте комиссия по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса дружественных государств приняла постановление, направленное на создание на российском рынке положительного имиджа для определённых товаров и брендов, преимущественно китайского производства.

Председатель комиссии Николай Вавиленко заявил, что китайские товары «абсолютно не уступают в качестве европейским».

– Я об этом говорю как квалифицированный потребитель и специалист по налаживанию российско-китайского торгового партнёрства, – сказал он. – Чтобы эффективнее продвигать на нашем рынке товары из КНР, необходимо создать им положительный имидж, в том числе и посредством упоминания их брендов в аудиовизуальных произведениях.

По мнению специалиста, особое внимание ведомству следует уделить музыкальным лидерам общественных мнений в молодёжной среде, принудив их отредактировать тексты своих хитов.

– Тот же рэпер мог быть упоминать вместо Porsche или Jaguar – Geely или Great Wall, а вместо Dolce & Gabbana – какой-нибудь условный Ян Хунь, – заключил Вавилов.

Уже 1 сентября текущего года будет создана рабочая группа для цензуры текстов. Авторам предоставят чёткие предписания, а за отказ от их исполнения, помимо денежного штрафа, их композиции будут исключать из ротации на радио и интернет-платформах.

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