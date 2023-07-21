 

Минкульт заставит рэперов заменить в своих текстах бренды западных автомобилей китайскими

21.07.2023, 13:33, Разное
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Созданная при Минкульте комиссия по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса дружественных государств приняла постановление, направленное на создание на российском рынке положительного имиджа для определённых товаров и брендов, преимущественно китайского производства.

Председатель комиссии Николай Вавиленко заявил, что китайские товары «абсолютно не уступают в качестве европейским».

– Я об этом говорю как квалифицированный потребитель и специалист по налаживанию российско-китайского торгового партнёрства, – сказал он. – Чтобы эффективнее продвигать на нашем рынке товары из КНР, необходимо создать им положительный имидж, в том числе и посредством упоминания их брендов в аудиовизуальных произведениях.

По мнению специалиста, особое внимание ведомству следует уделить музыкальным лидерам общественных мнений в молодёжной среде, принудив их отредактировать тексты своих хитов.

– Тот же рэпер мог быть упоминать вместо Porsche или Jaguar – Geely или Great Wall, а вместо Dolce & Gabbana – какой-нибудь условный Ян Хунь, – заключил Вавилов.

Уже 1 сентября текущего года будет создана рабочая группа для цензуры текстов. Авторам предоставят чёткие предписания, а за отказ от их исполнения, помимо денежного штрафа, их композиции будут исключать из ротации на радио и интернет-платформах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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