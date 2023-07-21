 

Зеленский уволил посла в Великобритании за критику

21.07.2023, 13:05, Новости дня
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Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Как пишет СТРАНА, это произошло спустя неделю после того, как Пристайко назвал критику украинского президента в адрес британского министра обороны Уоллеса «нездоровым сарказмом».


AP

Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Как пишет СТРАНА, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

«Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации по совместительству», — сказано в тексте документа.

Как отмечает издание, увольнение последовало спустя неделю после скандала с репликой Зеленского в адрес министра обороны Британии Уоллеса. Уоллес заявил, что «мы не Амазон», комментируя запросы украинцев на поставки вооружения. По его словам, Украина могла бы выказывать больше благодарности Западу за оказанную поддержку. Он также рассказал, как в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, но там ему сразу вручили список необходимого оружия.

В свою очередь Зеленский на это ответил: «Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю».

Пристайко назвал эти слова украинского президента «нездоровым сарказмом». По его мнению, россиянам не нужно показывать, что между Украиной и Западом существуют противоречия.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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