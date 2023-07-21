 

Та самая «Новая газета»

21.07.2023, 12:59, Разное
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Вышел свежий номер Той самой «Новой газеты»  📌Скачать и распечатать номер можно по ссылке.

Главная тема — принятие поправок в закон «О психиатрической помощи», против которого эмоционально выступила Нюта Федермессер. Анастасия Егорова объясняет, почему так взорвало дипломатичную Нюту и чем так опасен и постыден этот закон.

А Лена Костюченко вспоминает свое с Юрой Козыревым погружение в потустороннюю жизнь ПНИ — Нюта тогда как раз билась за закон о распределенной опеке.

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Прокуратура запросила 20 лет для Алексея Навального по целому пучку дел «экстремистской» направленности, приправленному реабилитацией нацизма. Это ожидаемо в контексте формулы «Навальный будет сидеть, пока Путин не уйдет», но все равно страшно. А как Навальный стал политзэком № 1? Почему «под него» принимают специальные законы и правила тюремной жизни? Ирек Муртазин коротко и без эмоций описал путь опального политика.

Выход РФ из «зерновой сделки» стал самым громким международным событием недели. А как работала сама сделка? Почему Москва не пошла на ее продление? Кто пострадает от этого решения? И означает ли морская блокада Украины реальную готовность топить гражданские суда? На эти вопросы отвечают Ирина Тумакова* и Валерий Ширяев.

  • Депутат Борис Вишневский — о том, как Санкт-Петербург «зачищают» перед визитом высоких гостей из Африки.

  • В рубрике «Письма со шконки» — Евгения Беркович и Светлана Петрийчук.

  • Рецензия Алексея Душутина на прекрасный сольник Юрия Шевчука «Волки в тире».

    • * Внесена Минюстом в реестр «иноагентов».

    Источник: Новая газета


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