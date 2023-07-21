Отключение Wi-Fi поиска на смартфоне сэкономит заряд аккумулятора

С целью продления времени работы аккумулятора мобильного телефона от одного заряда, рекомендуется отключить автопоиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств в настройках. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества подтверждают, что такая мера снижает нагрузку на аккумулятор в фоновом режиме, что приводит к уменьшению потребления энергии устройством.

Кроме того, отключение автопоиска Wi-Fi имеет еще одно преимущество – ограничивает работу аналитических сервисов, которые отслеживают активность и местоположение пользователей с целью диагностики. Это снижает нагрузку на процессор и повышает общую производительность устройства.

Специалисты также рекомендуют избавиться от уведомлений неиспользуемых приложений и даже отказаться от использования «живых обоев», которые являются анимированными заставками для рабочего стола. Экран смартфона, как отмечают в Роскачестве, является наиболее “прожорливым” элементом устройства, и чем меньше он работает, тем меньше энергии расходуется. Анимированные обои оказывают дополнительную нагрузку на процессор, что ускоряет разрядку батареи.

Киберэксперт Игорь Бедеров предупреждает россиян о ссылках в интернете, которые могут быть использованы для кражи данных о местоположении людей. Советы по оптимизации работы смартфона помогут обезопасить персональную информацию и сэкономить заряд аккумулятора на долгое время.