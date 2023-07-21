 

Опасность вентилятора: как он может навредить вашему здоровью

21.07.2023, 12:50, Разное
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Чтобы иметь возможность закрывать глаза даже жаркими летними ночами, многие люди обращаются к вееру. Но это не очень хорошая идея. Для некоторых это может быть даже опасно.

Из-за этих высоких температур многие также страдают от проблем со сном, поэтому имеет смысл установить вентилятор рядом с кроватью, чтобы лучше спать. Именно это благотворное охлаждение может привести к проблемам со здоровьем.

Воздух поднимает пыль и пыльцу
«Вентилятор может обеспечить более прохладный воздух, но он также может поднимать пыльцу и пыль в комнате. Это не лучшее решение для людей, страдающих аллергией, астмой и сенной лихорадкой», — говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Другими причинами, говорящими против использования вентилятора во время сна, являются пересыхание кожи и слизистых оболочек носа. Если последние слишком сухие, организм может вырабатывать избыточную слизь – в результате вы чувствуете себя плохо и, возможно, закладывает нос.

Мышечные судороги от сквозняка
Использование вентиляторов может вызвать мышечные спазмы. Люди, которые спят на сквозняке, могут проснуться с скованностью или болью в мышцах. Концентрированный холодный воздух может вызвать напряжение мышц и судороги вести.

Эта проблема особенно затрагивает людей, которые спят с вентилятором близко к лицу и шее. «Если вы просыпаетесь утром с ригидностью затылочных мышц, это может быть связано с постоянным сквозняком».


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