Индия приостанавливает экспорт основных сортов риса из-за погодных катаклизмов

Правительство Индии приняло решение о временном запрете на экспорт большинства сортов риса, за исключением басмати. Это решение связано с тяжелыми погодными условиями, которые серьезно повлияли на урожай этого важного продукта. Согласно информации от Reuters, запрет охватит примерно 80% общего объема риса, который ранее поставлялся за границу. Новые ограничения вступают в силу уже с сегодняшнего дня.

Главной причиной введения запрета стала крайне неблагоприятная погода, которая серьезно испортила урожай этого зернового. В текущем году традиционный сезон дождей начался значительно позже обычного, что привело к нехватке влаги и уничтожению части урожая. Но затем пришла смена — бесконечные ливни обрушились на землю, лишь усугубляя сложившуюся ситуацию.

Не только рис пострадал из-за непогоды, но и урожай помидоров теперь испытывает дефицит, что привело к резкому повышению цен. Чтобы компенсировать фермерам убытки, правительству приходится повышать закупочные цены на рис. Это уже повлияло на розничные цены в столице, где цены на зерновой выросли на 15%, а в среднем по стране — на 8%. Введение запрета на экспорт может помочь стабилизировать цены внутри страны, но в то же время спровоцировать рост цен за пределами Индии.

Стоит отметить, что Индия играет ключевую роль в мировой торговле рисом, ее доля составляет около 40%. Страна является основным поставщиком этого продукта более чем в 100 стран мира, а среди ее крупнейших заказчиков — Китай, Бенин, Сенегал, Кот-дИвуар и Того. Введение временного запрета на экспорт, безусловно, повлияет на мировой рынок риса и может вызвать серьезные последствия для стран-получателей.