Мнение: Опять ведомства общаются через курьеров-людей

Читатели пишут, что теперь военкомат будет как добрая бабушка: с нетерпением ждать от нас новостей. Нас обяжут сообщать в военкомат обо всех важных изменениях в нашей жизни: если мы женимся, например, или получим образование, если надолго уедем за рубеж или вернёмся обратно в Россию. Забудем сообщить? Тогда нам выпишут штраф в 10-20 тысяч рублей.

Цитирую письмо:

…и опять ведомства через курьеров-людей общаются.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о штрафе за несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, неуведомление о выезде из страны на срок от шести месяцев или о въезде в страну — 10–20 тысяч рублей. Сейчас штрафы не предусмотрены.

А как же “Электронная Россия”, СМЭВ и прочая цифровизация? Почему ЗАГС не может военкомату через все эти передовые технологии сообщить сам об изменении семейного положения гражданина? Почему с границы нельзя автоматически военкомату сообщать о въезде в страну гражданина?

А нипочему. Сами граждане сообщайте одному ведомству информацию, которая уже есть в другом. Не сообщили — пополните бюджет штрафом. Ожидается, что законопроект № 637094-7 превратится в закон и вступит в силу 1 октября.

Юридически ещё возможны отрицательные отзывы других комитетов или вообще сенаторов, но в реальности — комитет ГосДумы по госстроительству и законодательству неформально по вопросам такого рода самый главный, скорее всего в таком виде и будет принят закон.

Сначала о том, почему тут не всё так просто, как кажется со стороны. Вот, допустим, выезд за границу. В России 380 пропускных пунктов, выехать и въехать гражданин может через любой из них. Допустим, на пропускном пункте «Клоповка» видят, что Иван Иванов въехал в страну. Чтобы сообщить об этом в военкомат, им надо знать, что Иван Иванов был за рубежом больше полугода, а они этого не знают, как выезжал из страны гражданин Иванов через пропускной пункт «Таракановка». Также пропускному пункту надо как-то отличить разных Иванов Ивановых друг от друга: ИНН и СНИЛС они на границе не предъявляют.

Слать в военкомат сразу все данные о пересечениях всеми гражданами границы? Прикладывать к каждому сообщению полный пакет документов, включая номера загранпаспортов, чтобы военкомат мог отличить одного Иванова от другого? Дать военкоматам доступ к базам данных всех учреждений, которые выдают загранпаспорта? Половинчатое решение: к примеру, гражданин может предъявить на таможне паспорт другой страны, или получить российский паспорт между поездками, или пересечь границу «автоматически», в ходе фронтового хаоса, когда наши войска освободят очередной город. Поездки через Белоруссию и Казахстан — отдельный сложный вопрос.

Но, допустим, всю эту информацию с таможни шлют теперь в военкоматы. Допустим даже, что военкоматам удалось найти бюджеты на высококлассных программистов, и найти достаточно управленческой воли, чтобы этим программистам не мешать. Сценарий фантастический, но предположим. Допустим, программисты настроили автоматический анализ поступающих данных и выгрызают набором умных скриптов нужную военкоматам информацию.

Сразу появляются две новые проблемы. Первая — утечки. Огромный массив чувствительнейшей информации собирается в одном месте, невероятно лакомый кусочек для хакеров, шпионов и коррупционеров. Да, есть способы данные защитить… но вот забавный момент — для защиты данных нужна как раз децентрализация, а мы все данные собираем воедино в одной базе, в одном датацентре. А без централизации предложенная схема работать не будет, так как, напомню, Иван Иванов может выехать через Таракановку, а въехать через Клоповку, предъявив при этом разные документы.

Вторая проблема — сбор данных. Кому-то надо сидеть и пинать вот эти 380 пунктов пропуска и остальные источники информации, чтобы они слали отчёты каждый день, без ошибок и в читаемом виде. Задача титаническая, так как и своих-то прямых подчинённых мучать отчётами непросто, а уж когда надо звонить на другой конец страны и чего-то там требовать от замученного работой оператора, который вообще не понимает, кто вы такой и почему вы до него докопались…

Да, все эти проблемы можно решить, если выделить много ресурсов, выдать военкоматам кучу полномочий и, засучив рукава, напряжённо работать на протяжении 5-10 лет. Кстати, на промежуточном этапе публику наверняка заставят заполнять на границе ещё и специальную бумагу для военкомата, без которой не будут впускать и выпускать. Публике это понравится навряд ли. Аналогичным образом, затратив кучу времени, денег и сил, можно подключить к учётной системе военкоматов вузы, ЗАГСы и даже обычные коммерческие организации, чтобы они заходили раз в три дня в очередную кривую систему с непроизносимым названием и отмечали там: «Петрович всё ещё работает кочегаром, а Михалыч теперь старший кочегар». Всё это можно сделать. Дайте мне бюджет в пару триллионов рублей и обещайте не наказывать в случае неудачи — я даже готов попробовать. Но я не уверен, что сейчас, в 2023, России это нужно.

Когда-нибудь мы, понятно, цифровизируем всех и вся — я ещё изложу в отдельном посте причины, по которым цифровой концлагерь неизбежен. Однако прямо сейчас вот так просто общаться между собой российские ведомства не могут. Наши Госуслуги — это восьмое чудо света, невероятно технически продвинутый продукт. Приказать военкоматам, которые ещё от бумажных папок как следует не отлипли, чтобы они быстро сделали на коленке нечто подобное — это значит отдать заведомо невыполнимый приказ. Так что, коллеги, ведомства действительно общаются через курьеров-людей, читатель полностью прав. Но это не от хорошей жизни, на это есть объективные технические причины.

Впрочем, если проблему нельзя решить красиво, на пять с плюсом, это ещё не значит, что проблему нельзя решить на четыре с минусом. Например, можно сделать примерно так:

1. ЗАГСы, пункты пропуска и так далее выдают своим «клиентам» бумажную памятку, написанную человеческим языком: «если вы женились, развелись, сменили страну проживания или пол, вы обязаны известить военкомат. Для этого зайдите на такой-то сайт и заполните там такую-то форму. Не сделали? Штраф 20 тысяч рублей».

2. Посетитель ЗАГСа прямо с мобильника, по дороге в ресторан, заходит на сайт военкомата и заполняет там за несколько минут форму из пяти полей: ФИО, дата рождения, телефон, город, что именно в ЗАГСе произошло.

3. Сайт военкомата обрабатывает запрос, автоматически находит у себя в базе гражданина и отправляет письмо в конкретный военкомат: «у вас на учёте стоит такой-то, внесите изменения в личное дело, он теперь семейный человек».

4. В военкомате вносят изменения и ставят галочку у себя в системе. Гражданину приходит смс: «всё в порядке, изменения учтены». Или: «мы не можем найти вас в базе, зайдите на такой-то сайт и ответьте на наши вопросы в расширенной форме».

Сделать подобную систему можно быстро и дёшево, так как она не вмешивается в уже существующие процессы и не требует взаимодействия с другими ведомствами. Обязать ЗАГСы и пункты пропуска раздавать бумажные памятки тоже несложно. Напрягать граждан система не будет, так как заполнить за пять минут простую форму гораздо легче, чем лично идти в военкомат или писать непонятно куда и непонятно какое письмо.

Но, вот вам мой прогноз, даже такую простую систему с сайтом и бумажными памятками военкоматы не сделают. Во-первых, никому и в голову не придёт зайти именно с этой стороны, со стороны удобства граждан. Армия — это вообще не та структура, где бережно относятся к свободному времени бойцов, и думают, как бы сэкономить им лишние три часа. Во-вторых, читай выше, я не верю, что военкоматам удастся «найти бюджеты на высококлассных программистов, и найти достаточно управленческой воли, чтобы этим программистам не мешать». Даже у частного бизнеса огромные проблемы с разумной автоматизацией, а уж про государственные ведомства и говорить смешно.

Поэтому, полагаю, всё пойдёт традиционным путём. Граждане будут из-за своей лени и беспечности массово нарушать, некоторых оштрафуют за это на 10-20 тысяч рублей. Сегодня слегка поворчим, завтра забудем.

Вместо завершения поста замечу, что навешивать на людей обязанность помнить о чём бы то ни было — очень плохая практика. Теперь каждый гражданин должен постоянно, ежедневно, с утра до вечера, держать в голове мысль: «нельзя забывать, надо всё время помнить, если я сменю работу, женюсь, разведусь или так далее, я обязан известить военкомат, иначе меня накажут». И так на протяжении десятилетий: и во время обеда, и во время работы, и во время занятий любовью, и во время прогулки по парку… Большой грех со стороны властей — люди имеют право не забивать себе голову подобной ерундой. Жаль, что бюрократы такими категориями не думают: именно подобные «мелочи» сильно влияют и на качество нашей жизни, и на наше отношение к государству.