 

Рупор кремлевской пропаганды: Штраф за неявку в военкомат – 50 000 рублей

21.07.2023, 12:40, Разное
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В дополнение к новости https://colonelcassad.livejournal.com/8507740.html о повышении призывного возраста.

Штраф за неявку в военкомат – 50 000 рублей

Комитет ГД по госстроительству одобрил ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы.
Изменения, в частности, внесут в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).

За несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, будет грозить штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей). Столько же придется заплатить при несообщении сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну либо за неявку в военкомат в установленный федеральным законом срок.

https://ria.ru/amp/20230720/shtraf-1885231203.html – цинк

Источник: Colonel Cassad


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