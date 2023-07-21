Скандалы: Ребенок от другого, наркотики и рейв

Как принц Норвегии бросил вызов обществу ради любви

Норвежскому кронпринцу Хокону 20 июля исполняется 50 лет. Сегодня он — безусловный наследник престола и уважаемый представитель монархии Норвегии, но в 2001 году первая королевская свадьба XXI века была под угрозой, а кронпринц подумывал об отказе от титула ради любви. Норвежцы не сразу смирились с тем, что его избранницей стала мать-одиночка и тусовщица с сомнительным прошлым.

Мать-одиночка и завсегдатай рейв-вечеринок

В конце 90-х после службы в армии молодой принц Хокон познакомился с Метте-Марит Тьессем Хёйби. Девушку ему представили на музыкальном фестивале Quart общие друзья — в то время она была хорошо известна среди тусовщиков Осло как завсегдатай рейв-вечеринок со всеми вытекающими.

Метте-Мари подрабатывала официанткой и одна воспитывала сына Мариуса от отношений с неким Мортеном Боргом, которого задерживали за хранение наркотиков, вождение в нетрезвом виде и насильственные действия.

Несмотря на неаристократическое происхождение и небезупречное прошлое, Метте-Марит стала невестой принца Хокона, а затем — женой наследника престола. О помолвке с Тьессем Хёйби принц Хокон объявил в декабре 2000 года. Девушка получила кольцо с бриллиантом, раньше принадлежащее его матери, королеве Норвегии Соне.

«Норвежский кронпринц бросает вызов»

На следующий день газета The Guardian вышла с заголовком: «Норвежский кронпринц бросает вызов критикам и женится на своей нестандартной подруге».

В статье приводились слова невесты: «Это был непростой выбор. Но я с нетерпением жду, когда выйду замуж за Хокона, — и я с нетерпением жду вступления в эту роль. Просто надеюсь, что люди примут меня такой, какая я есть».

Принц Хокон уже тогда стал в каком-то смысле первопроходцем — он год жил открытым гражданским браком с Метте-Марит, чего до него не делал ни один из представителей королевской монархии. Ему же было суждено стать первым, кто сыграет в XXI веке королевскую свадьбу.

Говоря о своей жизни с Метте-Марит в съемной квартире в Осло, принц Хокон признавался, что подумывал об отказе от права на наследование трона из-за необычных для представителя королевской семьи отношений.

«Было бы странно, если бы это не приходило мне на ум», — говорил он. При этом он добавлял, что эти мысли не были серьезными из-за «веры в монархию».

Впрочем, отказываться от королевской роли от него никто не требовал. С самого начала мать-одиночку Метте-Марит, у которой на тот момент даже не было высшего образования и приличной работы, поддерживала королева Соня.

Возможно, она испытывала симпатию к будущей невестке, поскольку и сама не могла похвастаться благородным происхождением: будущий король Харальд V женился на своей подруге Соне Харальдсен в 1968 году после девяти лет тайных отношений и угроз отказаться от трона. В знак поддержки король и королева незадолго до свадьбы подарили избраннице сына бриллиантовую тиару.

«Мы выходили за рамки приличий»

За два дня до торжества, 23 августа 2001 года, жених и невеста дали пресс-конференцию, на которой Метте-Марит высказалась о своем прошлом.

«Мое юношеское бунтарство проявилось сильнее, чем у многих других. Мы выходили за рамки приличий, и я очень жалею об этом, — сказала она. — Для меня было важно бросать вызов всему, что было принято».

На вопрос о наркотическом прошлом Метте-Марит тогда отвечать отказалась, однако заявила, что хочет использовать возможность, чтобы публично осудить запрещенные вещества.

Пресс-конференцию она завершила словами: «Надеюсь, теперь я смогу избегать необходимости говорить о своем прошлом, а пресса будет уважать это желание».

Все выглядело так, будто король и королева относятся с выбору сына благосклоннее, чем норвежское общество. И особенно — его религиозная часть, выросшая в традициях протестантизма.

Некоторые считали, что принц Хокон сознательно сделал необычный для представителя королевской семьи выбор, чтобы показать, что он не подходит на роль будущего монарха.

Опросы общественного мнения показали, что норвежцев не волновал факт, что невеста принца одна воспитывала ребенка, однако они осуждали принца за то, что тот начал жить с ней до заключения брака (лютеранская церковь это запрещает).

Рекордно низкий рейтинг монархии

В июне 2001 года, за два месяца до свадьбы принца Хокона, рейтинг одобрения монархии в Норвегии был на рекордно низкой отметке — 58%.

Первая королевская свадьба XXI века прошла 25 августа 2001 года с нарушениями традиций. Принц Хокон попал в объективы фотографов, пока ждал невесту у входа в собор Осло. Сама Метте-Марит отказалась от традиционного букета — его заменили на гирлянду из розовой лозы с орхидеями. Подвенечное платье из плотного крепдешина с жестким корсетом и двухметровым шлейфом отличалось простотой. Голову невесты украшала фата с бриллиантовой диадемой.

Сын Метте-Марит Мариус, которому на тот момент было четыре года, исполнял на церемонии роль пажа. На свадебных фотографиях она стоит с ребенком на руках рядом с мужем. За музыкальное сопровождение торжества отвечал известный джазовый саксофонист Ян Гарбарек.

Через год после свадьбы стало ясно, что Метте-Марит идеально подходит на роль принцессы.

По данным опросов, более трети норвежцев считали ее образцом для подражания, и лишь 10% утверждали, что она — плохая ролевая модель. Подданных больше интересовал ее сын Метте-Марит: норвежцы дарили ему подарки, а на официальных мероприятиях регулярно справлялись у матери о здоровье ребенка.

Что сегодня думает норвежское общество?

В 2002-м пара переехала в Лондон на учебу — кронпринц Хокон поступил на магистерскую программу в Лондонскую школу экономики, а Метте-Марит решила изучать социальную работу в университете Лондонской школы стран Азии и Африки.

Норвежцы ждали от пары наследников — и дождались. В 2004 году родилась принцесса Ингрид Александра, в 2005-м — принц Сверре Магнус.

Сегодня о противоречивом прошлом Метте-Марит никто не вспоминает, а предстоящее вступление принца Хокона на престол не ставится даже под сомнение.

А вот его сестра Марта-Луиза отказалась от королевских обязанностей, хотя и сохранила титул. И тоже из-за любви — она планирует выйти замуж за американского целителя Дурека Веррета. Его норвежское общество принять не смогло.

Марат Рахимов

Оригинал материала: “Газета.ру”