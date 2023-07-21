В Хабаровском крае мужчина выкинул с балкона чужого годовалого ребенка

Драма произошла в Комсомольске-на-Амуре. Местная жительница наняла няню для своей полуторагодовалой дочери, сообщает VSE42.RU. Женщина привела ребенка к помощнице, а затем ушла по делам.

По данным RT, няня вместе с ребенком пошла к соседу распивать спиртное. Ребенок начал плакать, и мужчине это не понравилось. Он взял девочку, вынес на балкон и скинул вниз.

К счастью, малышка выжила. С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу, сообщает Царьград. Возбуждено уголовное дело.