В Хабаровском крае мужчина выкинул с балкона чужого годовалого ребенка
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Драма произошла в Комсомольске-на-Амуре. Местная жительница наняла няню для своей полуторагодовалой дочери, сообщает VSE42.RU. Женщина привела ребенка к помощнице, а затем ушла по делам.
По данным RT, няня вместе с ребенком пошла к соседу распивать спиртное. Ребенок начал плакать, и мужчине это не понравилось. Он взял девочку, вынес на балкон и скинул вниз.
К счастью, малышка выжила. С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу, сообщает Царьград. Возбуждено уголовное дело.
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