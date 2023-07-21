 

Собянин: “Руднево” станет крупнейшим промышленным технопарком России

21.07.2023, 11:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На востоке Москвы продолжается строительство одной из крупнейших в России площадок для размещения высокотехнологичной промышленности. Об этом в ходе встречи с жителями округа рассказал мэр Сергей Собянин. Видео опубликовано в блоге градоначальника.

Он напомнил, что раньше на месте индустриального парка “Руднево” была свалка. Технопарк включили в систему особой экономической зоны Москвы, построили корпуса и сдали их в аренду предприятиям.

Собянин уточнил, что сегодня в технопарке работают около трех тысяч человек. В перспективе там будет создано 15-20 тысяч рабочих мест.

“Через несколько лет это будет один из крупнейших промышленных технопарков нашей страны”, – подчеркнул мэр.

По его словам, в индустриальном парке занимаются развитием транспорта и беспилотных технологий. Рядом строится корпус объединенной авиационной компании “Иркут”.

Собянин отметил, что в прилегающих к технопарку районах живет около миллиона человек. Они могут получить качественные рабочие места рядом с местом жительства.

Также градоначальник рассказал о благоустройстве “Руднева” до конца 2023 года. В порядок приведут 16 гектаров территории индустриального парка.

Ранее мэр сообщил о начале производства банкоматов в “Рудневе”. Предприятие может выпускать до 15 тысяч устройств ежегодно с перспективой увеличения в два раза.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Видео с псом-художником умилило народ

22.07 / Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы

22.07 / Врач раскрыл секрет безопасного загара

22.07 / Сложная ловушка для США — CNN об укреплении экономического и военного сотрудничества России и Кубы

21.07 / Миграцию зайцев-беляков сняли на видео

21.07 / “Навсегда в наших сердцах”: шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца

21.07 / Британский парламентарий извинился за восхваление «Талибана»

21.07 / Разоблачители из Налоговой службы подтвердили — Байденам в США закон не писан

21.07 / “Я парень огонь”: Ягудин потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами

21.07 / Немецкие эксперты – без российского газа цены на электричество в Германии продолжат расти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика