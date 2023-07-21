«Вы думаете, что вас и ваших семей это не коснется»

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21.07.2023, 11:38, Разное
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Что и почему сказала Нюта Федермессер в Госдуме о проекте закона, лишающего людей с психиатрическими заболеваниями последних прав.


Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

В РФ около 5,8 миллиона человек с психическими заболеваниями. Большинство из них живет в психоневрологических интернатах (ПНИ) и психиатрических больницах, 80% признаны недееспоспособными.

Это закрытые учреждения, где люди лишены базовых прав. Они не могут пользоваться личными вещами, разговаривать по телефону, выходить домой на выходные. К ним применяется физическое и психологическое насилие.

Сейчас Госдума приняла в первом чтении новую редакцию Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав жителей при ее оказании».

Ряд поправок, предложенных депутатами, закрывает систему ПНИ для общественного контроля, отнимает у недееспособных пациентов остатки прав и лишает НКО возможности влиять на ситуацию.

ПОДРОБНОСТИ

Источник: Новая газета


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