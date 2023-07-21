 

Instagram из-за подозрительной активности на странице Елены Исинбаевой восстановит все удалённые фото

21.07.2023, 11:33, Разное
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Специалисты Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) обнаружили массовое удаление постов на странице двукратной олимпийской чемпионки.

В офисе соцсети такую активность связали с возможным взломом аккаунта и решили помочь спортсменке вернуть стёртые публикации.

– Мы никогда еще не видели, чтобы у человека за сутки пропало более тысячи фотографий. Это действительно очень подозрительно и насторожило нас, — заявил представитель Instagram Джек Шузчейнджер. — Возможно, это дело рук русских хакеров. Она же выступает за мир, а это не всем сейчас в России нравится и ей решили таким образом отомстить. Мы всегда отстаивали свободу слова во всех её проявлениях и обязательно поможем Елене.

В Instagram подчеркнули, что Елена Исинбаева теперь может не беспокоиться о сохранности своего блога. После восстановления всех фотографий соцсеть заблокирует возможность их удаления для предотвращения подобных хакерских атак.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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