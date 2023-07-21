Названы продукты, закупоривающие сосуды

Нездоровое питание может привести к серьезным нарушениям кровообращения и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы. Помимо уже известных факторов, таких как высокое кровяное давление, диабет, ожирение, а также употребление большого количества никотина и алкоголя, основными причинами такого состояния является неправильное питание.

Атеросклероз, одно из распространенных заболеваний сосудов, может возникнуть в результате накопления отложений в артериях, что приводит к их сужению или даже закупорке. Врачи предупреждают, что опасность закрепляется за определенными продуктами, которые следует ограничить или исключить из рациона.

Один из главных “врагов” – обработанное мясо. Несмотря на то, что качественное органическое мясо относительно безопасно, употребление его следует сократить до минимума, а лучше всего перейти на белое мясо птицы.

Молочные продукты, хоть и богаты белком и питательными веществами, такими как кальций и витамины, также могут стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой. Особенно опасны сливочное масло, сливочный творог, двойной сливочный сыр, сгущенное молоко и сливки. Цельное молоко и сливочный сыр лучше употреблять в умеренных количествах из-за высокого содержания холестерина, что может способствовать затвердеванию артерий.

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, эксперты рекомендуют поддерживать здоровый образ жизни, в том числе правильное и сбалансированное питание, и минимизировать употребление продуктов, способствующих закупорке сосудов.