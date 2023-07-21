Льготная ипотека под 2% распространяется на Арктику до 2023 года

Глава Минвостокразвития, Алексей Чекунков, обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой внедрить льготную ипотеку под 2% для региона Арктики совместно с Минфином. Президент выразил свою поддержку этой идеи, что позволит молодым семьям в этом регионе получить выгодные условия для приобретения жилья до конца 2023 года.

Этот вопрос стал одной из главных тем на совещании, посвященном развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. По словам Алексея Чекункова, на всех своих поездках по арктическим регионам, люди постоянно интересовались возможностью распространения дальневосточной ипотеки на Арктику.

В результате совместной работы с Антоном Германовичем Силуановым, главой Минфина, был найден механизм, который позволит привлечь новых застройщиков в Арктику, не приводя к росту стоимости квадратного метра. Согласно этому механизму, льготная ипотека под 2% будет предоставляться только на новое жилье на первичном рынке, по цене Минстроя.

Президент Путин одобрил предложение главы Минвостокразвития. Он отметил, что такая мера станет значительной поддержкой для жителей Арктической зоны. Опираясь на результаты льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, президент выразил согласие распространить эту программу на молодые семьи, проживающие в Арктике.

По данным рейтингового агентства НРА, объем выдачи ипотечных кредитов в 2023 году ожидается увеличиться на 15-20%. Однако, возможно, не будет достигнута оптимистичная прогнозируемая сумма в 6 трлн рублей, так как основным двигателем роста останутся льготные кредиты, доля которых составит более 54%. Главным выбором для граждан будет между дорогим первичным жильем по низким процентным ставкам и более доступным вторичным жильем с более высокими ставками.

Подробности об этом – в материале “Ъ” “Семья – двигатель ипотеки”.