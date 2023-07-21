Рупор кремлевской пропаганды: Расширение призывного возраста

С весеннего призыва 2024 года призывной возраст расширяется. Сейчас он с 18 до 27 лет. После того как примут новые поправки будет с 18 до 30 лет. Профильный комитет Госдумы уже одобрил поправку.

Предвестник дальнейшего увеличения численности вооруженных сил. Формирование новых округов, армий и корпусов неизбежно будет требовать увеличения численности личного состава.

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