 

Собянин: Использование цифровых моделей зданий помогает программе реновации

21.07.2023, 10:35, Новости дня
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С помощью технологий информационного моделирования (ТИМ) в Москве строят семь новостроек по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, применение цифровых технологий ускорит переезд участников программы. ТИМ создают цифровую модель будущего здания со всей необходимой информацией.

“Технологии позволяют сделать в 3D любые элементы и системы здания, варианты компоновки, анализ эксплуатации — в общем, найти оптимальное решение”, – рассказал мэр.

Благодаря цифровым технологиям проектировщики и строители видят весь цикл возведения новостройки. Это позволяет сократить сроки реализации проекта и затраты.

Первый дом по реновации, построенный с помощью ТИМ, ввели в эксплуатацию в районе Метрогородок. Новое жилье получили более двух тысяч человек.

Сейчас с использованием цифровых технологий в Москве строится около 200 объектов, уточнил Собянин.

С начала 2023 года по программе реновации построили 30 домов общей площадью 530 тысяч квадратных метров. Для переселения из старого фонда доступно более девяти тысяч квартир.

Новые квартиры получили более 127 тысяч москвичей.В первом полугодии договоры с городом заключили 16,5 тысячи участников программы.


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