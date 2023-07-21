Кардиолог Денис Соколов рассказал, как избегать повышенного давления

Кардиолог Денис Соколов предостерегает от продуктов, способствующих повышенному давлению, и называет насыщенные углеводами продукты в числе главных пищевых провокаторов. Когда говорят о повышенном давлении, имеется в виду серьезное воздействие кровеносного потока на стенки сосудов. Сильное давление крови может повредить истонченные стенки сосудов, а в некоторых случаях даже привести к их разрывам, что может стать основой для развития опасных заболеваний сердца, мозга и почек.

«Чем уже сосуды, тем сильнее давление. Поэтому повышение артериального давления связано с трудностями в протоке крови», — заявил Соколов в комментарии для Pravda.Ru.

В своем обращении к общественности, кардиолог отметил, что продукты, широко распространенные в ежедневном рационе, способствуют негативным изменениям сосудов, что ведет к сужению их просвета и увеличению давления. Особенно вредным продуктом является соль, которую чрезмерно употребляют в обработанных пищевых продуктах.

«В ежедневном рационе соли не должно быть больше пяти граммов в день», — подчеркнул Денис Соколов.

Помимо соли, еще одним фактором, способствующим повышению давления, являются продукты с высоким содержанием углеводов. Кардиолог отмечает, что особенно опасными считаются богатые углеводами продукты, содержащие большое количество животных жиров, такие как выпечка, торты и разнообразные десерты.

Кроме того, контроль над количеством употребляемого кофеина также является важным фактором для нормализации кровяного давления.