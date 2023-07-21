Алкоголь может привести к серьезным проблемам с желудком и поджелудочной железой

Употребление даже небольшого количества алкоголя, вызывающего боли в желудке, требует особой осторожности. Это может быть серьезным сигналом о проблемах со здоровьем. По словам врачей, такие боли могут быть связаны с двумя серьезными состояниями.

Одной из возможных причин болей в животе после употребления алкоголя является стимуляция выработки желудочной кислоты, что может повредить слизистую оболочку желудка. Врачи-гастроэнтерологи предупреждают, что изжога и тошнота после употребления алкоголя могут быть относительно нормальными явлениями, но их слишком частое появление может указывать на риск воспалений.

Воспаление слизистой оболочки желудка, или гастрит, может быть вызвано не только алкоголем, но также никотином, стрессом и определенными обезболивающими препаратами, такими как ибупрофен или диклофенак. Симптомы гастрита включают боли, чувство распирания, изжогу, метеоризм, кровавую рвоту и потерю аппетита. В большинстве случаев воспаление слизистой оболочки желудка проходит после устранения раздражителей. Однако, если этого не сделать, могут возникнуть язвы желудка, требующие хирургического вмешательства.

Еще одним серьезным осложнением, вызванным употреблением большого количества алкоголя, является воспаление поджелудочной железы, или панкреатит. Оно возникает при регулярном и чрезмерном употреблении алкоголя и никотина. В случае развития панкреатита возможны критические последствия, включая развитие гастрита или обострение уже существующего.