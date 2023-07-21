Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала, как избавиться от висцерального жира

Висцеральный жир, сидящий на животе у многих людей, является особенно упрямым и не исчезает сам по себе. Это накопление считается запасом железа, пригодным на случай необходимости. Но если вы хотите победить этот нежелательный жир, вам понадобится дисциплина, регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рекомендует включить больше движения в повседневную жизнь, предпочитая, например, ездить на работу на велосипеде и подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом. Кроме того, специалист советует заниматься спортом два-четыре раза в неделю.

Эффективное сочетание выносливости и силовых тренировок играет ключевую роль в борьбе с висцеральным жиром. Выносливость можно тренировать с помощью плавания, бега или езды на велосипеде, в то время как специальные упражнения, например, планка и скручивания, помогают наращивать мышцы живота, что в свою очередь потребляет энергию и сжигает жир.

Касаясь питания, важно придерживаться сбалансированной и низкокалорийной диеты, богатой белком. В рационе следует включать птицу, яйца, рыбу и бобовые. Также рекомендуется употреблять ненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо, семечках и оливковом масле, а также употреблять овощи с низким содержанием углеводов, такие как бараний салат, зеленые листовые овощи, брокколи и цветную капусту. Пищевые волокна, присутствующие в цельнозерновых продуктах, также способствуют нормальной работе кишечника, что положительно влияет на процесс сжигания жира.

С другой стороны, следует исключить из рациона пшеничную муку, продукты с добавленным сахаром, животные масла, алкоголь и никотин.