 

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала, как избавиться от висцерального жира

21.07.2023, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Висцеральный жир, сидящий на животе у многих людей, является особенно упрямым и не исчезает сам по себе. Это накопление считается запасом железа, пригодным на случай необходимости. Но если вы хотите победить этот нежелательный жир, вам понадобится дисциплина, регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рекомендует включить больше движения в повседневную жизнь, предпочитая, например, ездить на работу на велосипеде и подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом. Кроме того, специалист советует заниматься спортом два-четыре раза в неделю.

Эффективное сочетание выносливости и силовых тренировок играет ключевую роль в борьбе с висцеральным жиром. Выносливость можно тренировать с помощью плавания, бега или езды на велосипеде, в то время как специальные упражнения, например, планка и скручивания, помогают наращивать мышцы живота, что в свою очередь потребляет энергию и сжигает жир.

Касаясь питания, важно придерживаться сбалансированной и низкокалорийной диеты, богатой белком. В рационе следует включать птицу, яйца, рыбу и бобовые. Также рекомендуется употреблять ненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо, семечках и оливковом масле, а также употреблять овощи с низким содержанием углеводов, такие как бараний салат, зеленые листовые овощи, брокколи и цветную капусту. Пищевые волокна, присутствующие в цельнозерновых продуктах, также способствуют нормальной работе кишечника, что положительно влияет на процесс сжигания жира.

С другой стороны, следует исключить из рациона пшеничную муку, продукты с добавленным сахаром, животные масла, алкоголь и никотин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Литва признала факт утечки документов о внутренней безопасности саммита НАТО в Вильнюсе

22.07 / Мнение: О печальном происшествии с певцом SHAMAN’ом на Донбассе… Карма настигла?

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Стрелкова арестовали на 2 месяца

22.07 / Мнение: Васю взяли в заложники

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про абстрактный гуманизм

22.07 / Мнение: Государство требует интима

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Свидетель”. Трейлер

22.07 / Мнение: Школьное рабство и карательная психиатрия: совок возвращается

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Москва под бомбами. 1941-1943

22.07 / Мнение: Эх, и даже Пахмутова!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика