Мнение: Правосудие строгого режима

На выездном заседании в колонии строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области в закрытом режиме завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального. Приговор будет оглашен 4 августа.

Гособвинение в засекреченном процессе потребовало приговорить Навального к 20 годам колонии особого режима.

Когда эта информация появилась на лентах информагентств, на сайте «Новой» вышел мой материал «Когда Навальный успел стать экстремистом и террористом?».

Интересно, почему судебные заседания Мосгорсуда по «делу Навального» прошли в выездном режиме? Если процесс все-равно был засекречен? Почему никому неинтересного, всеми забытого Навального не этапировали на суд в Москву? Потому что были опасения, что работа Мосгорсуда будет парализована? Потому что к Мосгорсуду потянутся десятки тысяч московских бездельников? Сбегутся журналисты и блогеры? Понаедут толпы дипломатов?

На снимках:

граффити с Алексеем Навальным в Петербурге, которое вскоре было закрашено сотрудниками ЖКХ. Фотография Ивана Петрова / ТАСС отсюда

фотография Алексея Навальногов в Москве отсюда

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