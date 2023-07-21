 

Мнение: Правосудие строгого режима

21.07.2023, 10:08, Разное
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На выездном заседании в колонии строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области в закрытом режиме завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального. Приговор будет оглашен 4 августа.

Гособвинение в засекреченном процессе  потребовало приговорить Навального к 20 годам колонии особого режима.

Когда эта информация появилась на лентах информагентств,  на сайте «Новой» вышел мой материал «Когда Навальный успел стать экстремистом и террористом?».

Интересно, почему судебные заседания Мосгорсуда по «делу Навального» прошли в выездном режиме? Если процесс все-равно был засекречен? Почему никому неинтересного, всеми забытого Навального  не этапировали на суд в Москву?  Потому что были опасения, что работа Мосгорсуда будет парализована? Потому что к Мосгорсуду потянутся десятки тысяч московских бездельников? Сбегутся журналисты и блогеры?  Понаедут толпы дипломатов?

На снимках:
граффити с Алексеем Навальным в Петербурге, которое  вскоре было закрашено сотрудниками ЖКХ. Фотография Ивана Петрова / ТАСС отсюда
фотография Алексея Навальногов  в Москве отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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