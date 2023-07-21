Лучший выбор для квадратного и круглого лица: тренды и особенности выбора длинной челки-шторки – свежего хита лета 2023

Челка-шторка — это челка в виде перевернутой буквы V. Она открывает середину лба и внешне напоминает шторки по бокам. Отсюда по бокам. За ней легко ухаживать, она не теряет привлекательный внешний вид по мере отрастания волос. Челка-шторка — это идеальный вариант для тех, кто хочет осуществить плавный переход от прически с челкой к стрижке без челки.

Челка и форма лица

Обладательницам круглых лиц желательно избегать использования челки, закрывающей лоб, чтобы стилизовать черты лица. Если вы все-таки хотите носить челку, то наиболее уместной будет густая именно потому, что она помогает визуально удлинить черты лица.

Челка-шторка в целом подходит для любой формы лица. Но все же эффектнее всего она смотрится на девушках с круглыми или квадратными лицами. Дело в том, что с помощью челка на лбу формируются диагональные линии, который нарушают круговую динамику черт лица. За счет этого круглое лицо кажется худее, а в квадратном смягчаются черты лица.

А теперь рассмотрим варианты тех стрижек, которые прекрасно гармонируют с челкой-шторкой.

Каре

Если вы являетесь поклонницей такой прически, но желаете сделать апгрейд своего образа, тогда вместо традиционной ровной и густой челки отдайте предпочтение трендовой «шторке». Благодаря такому элементу ваш лук станет более актуальным, современным, модным.

Каре с удлинением

Отличие обычного каре от каре с удлинением заключается в том, что в последнем варианте локоны спереди чуть длиннее локонов сзади. Челка-шторка в данном случае гармонично вписывается в прическу и прекрасно ее преображает. Такое красивое обрамление лица особенно уместно для тех, кому нужно смягчить черты: например, отвлечь внимание от выдающихся скул или массивного подбородка.

Рваный боб

Боб с рваными кончиками позволит презентовать дерзкий и озорной образ. Это хороший вариант как для юных девушек, так и для женщин постарше, которые хотят выглядеть моложе. Вы можете при желании выделить челку, сделав ее акцентной деталью в образе, осветлив на пару-тройку тонов.

На длинные волосы

Если у вас от природы тонкие локоны, тогда обратите внимание на ступенчатые многослойные стрижки. Благодаря специальной технике их создания вы в результате получите прикорневой объем и в целом ваша прическа будет казаться пышнее, создастся иллюзия густых волос. Челка-шторка станет милым дополнением, позволит сделать лук более женственным.

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Шегги

Эта стрижка тоже является хитовым трендом текущего сезона. Хорошая новость заключается в том, что она прекрасно смотрится с челкой-шторкой, а это означает, что вы получаете прическу, соответствующую сразу двум модным тенденциям.

В стиле девяностых

Если вы видите красоту в ретро-трендах, тогда присмотритесь к многослойной стрижке в стиле девяностых. В данном случае нужно учитывать, что больше всего подходит очень длинная челка-шторка. Она должна достигать линии скул, чтобы ваш образ получился максимально эффектным и привлекательным.

Микси

Что может быть лучше коротких стрижек в жару и зной? Но если вы не хотите выглядеть как мальчик, а желаете сохранить женственность, тогда присмотритесь к стрижке микси. Это сочетание пикси и маллета.

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Миди с волнами

Если вы ищете золотую середину в плане удобства, тогда остановитесь на стрижках миди длины, где локоны достигают плеч или опускаются на несколько сантиметров ниже. Сформируйте легкие волны с помощью утюжка или плойки для создания непринужденного пляжного образа.

Ступенчатый шегги

В данном случае локоны возле лица постепенно становятся короче по мере приближения к подбородку. Длинная челка-шторка красиво обрамляет лицо с двух сторон, позволяя презентовать стильный и даже несколько гламурный образ.

В стиле восьмидесятых

Если у вас густые от природы волосы и вам не хочется расставаться с длинными локонами, тогда обратите внимание на прически в стиле восьмидесятых (на главном фото), по аналогии со стрижкой блистательной актрисы Фэрры Фоссетт. Чтобы появилась пышность и кончики волос взмыли вверх, попросите своего мастера избавить их от лишнего утяжеления. Пусть он хорошенько проредит кончики с помощью филировочных ножниц. Прореживать таким образом челку не обязательно. Пусть она красиво ниспадает вниз. Если у вас вьющиеся от природы волосы, то это будет большим бонусом, ведь вам не придется тратить много времени на укладку.