Apple начнёт отключать iPhone 8 и старше из заботы о клиентах

Корпорация Apple сообщила, что исходя из заботы о комфорте своих клиентов намерена с сентября 2023 года начать дистанционное отключение смартфонов iPhone 8 поколения и старше.

Благодаря этому решению, пользователи смогут приобрести новые модели и улучшить свой опыт.

В официальном пресс-релизе владельцев старых моделей попросили отнестись с к решению пониманием и одобрением, а также открыть для себя обновлённую систему ценностей Apple и современную линейку устройств компании.

Процесс отключения будет происходить следующим образом. В течение осени на устройства телефоны обновление «Final Improvement Patch» со статусом «особо рекомендованного» – это означает, что от его установки нельзя будет отказаться. Затем пользователям предложат перенести свои данные в облако, если этого ещё не сделано. После успешного переноса информации смартфон выключится и при последующих включениях будет отображать только адрес ближайшего Apple Store. Если пользователь не определится с переносом данных в течение 30 дней, его информация будет удалена, а телефон всё равно отключится.

Решение корпорации уже высоко оценили независимые обозреватели и техноблогеры. Так, главный редактор сайта AppleFan Ким Кауфман говорит, что Apple проявила такой уровень заботы о своих пользователях, который пользователи Android-устройств даже не могут представить.

– Теперь, если вы пользуетесь iPhone, вы всегда будете уверены, что пользуетесь современным и актуальным устройством. И если вы даже забудете купить новый телефон, производитель вежливо вам напомнит об этом. Это гениально, – пишет он в редакторской колонке.

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