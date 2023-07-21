 

Unilever приближается к полной биоразлагаемости бытовой химии в России

21.07.2023, 8:50, Разное
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Компания Unilever продвигается к амбициозной цели обеспечить 100% биоразлагаемости своей поставляемой в Россию бытовой химии. Согласно отчету компании об устойчивом развитии, чистящие средства для дома уже близки к 100% биоразлагаемости, превышая отметку в 98%. Это означает, что данные продукты при использовании и смыве разлагаются на соли и воду, без вреда для окружающей среды.

По словам представителей Unilever, их стремление достичь полной биоразлагаемости всех продуктов в РФ запланировано к 2030 году. Последний рост показателей в этой сфере компания связывает с переходом на натуральный полимер, заменив синтетический загуститель в 2022 году.

Компания Unilever известна своими популярными брендами “Чистая линия” и “Черный жемчуг”, которые сейчас успешно завоевывают российский рынок. Заведующим поставками на территорию страны является российский офис европейской компании.

Ранее Минпромторг выдвинул предложение выделить квоты на полках магазинов для российской бытовой химии, однако несмотря на это, доля зарубежных производителей на рынке все еще остается доминирующей. Несмотря на некоторые сворачивания или сокращения объемов бизнес-деятельности западными компаниями, Unilever продолжает укреплять свою позицию в стране, приближаясь к полной эко-дружественности своих продуктов.

А в Британии, кстати, предложили варить покойников в щелочи ради спасения планеты, но это уже совсем другая история.


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