Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса

Неправильный прикус может нести угрозу здоровью. В чем заключается опасность, рассказала стоматолог-ортодонт Асмик Григорян.

По словам специалиста, самым главным фактором, влияющим на неправильный прикус, является генетическая предрасположенность. На втором месте оказались вредные привычки и ротовое дыхание. Кроме того, еще один тревожный звонок – опережающее срок выпадение зубов. Также не стоит забывать об осанке, отмечает “Царьград”. Неправильный прикус тоже может вызвать повреждение эмали, стираемость зубов, а также проблемы с жеванием и пищеварением.