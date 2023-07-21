Семейство пони приютило собаку

Хозяину одной из американских ферм в штате Миссури удалось снять трогательные кадры с участием его питомцев. На видео попало семейство пони и золотистый и собака.

Как оказалось, карликовые лошади приютило золотистого ретривера и они росли вместе. На кадрах видно, с какой любовью жеребята относятся к своему приемному брату. Пес нежится на земле, пока пони облизывают его.