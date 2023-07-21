 

Pоссийских и белорусских гимнастов вернут на чемпионаты, но в качестве «нейтральных атлетов»

21.07.2023, 6:23, Новости дня
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С начала 2024 года спортсменам из РФ и Белоруссии вновь разрешат участвовать в международных соревнованиях по гимнастике, пишет Die Zeit. Такое решение приняла Международная федерация гимнастики (FIG), но с оговорками. Атлетам придётся выполнить ряд строгих условий для получения права выступать на чемпионатах. Им нужно будет зарегистрироваться как «индивидуальным нейтральным атлетам», устранить любые связи с национальными спортивными организациям своих стран, а также подчиниться своду специальных правил, который будет озвучен чуть позже.


AP

Несмотря на боевые действия на Украине, с января 2024 года спортсмены из РФ и Белоруссии смогут принять участие в международных соревнованиях по гимнастике, пишет Die Zeit. Такое решение приняла Международная федерация гимнастики (FIG). «Допуская российских и белорусских гимнастов к участию в состязаниях в качестве нейтральных атлетов, FIG обеспечивает уважительное отношение к правам всех атлетов и посылает миру сигнал, что гимнастика стремится к миру», — заявил президент спортивной организации Моринари Ватанабэ.

Но выступить на соревнованиях гимнасты смогут только при соблюдении строгих условий, продолжает немецкое издание. Для начала они должны подать в FIG заявку на получение статуса «индивидуального нейтрального атлета». Спортсмены, а также сопровождающий их персонал не должны иметь «никаких связей с Россией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами». При этом они должны подчиниться специальным правилам, которые будут прописаны и опубликованы в ближайшие недели.

В случае выполнения всех условий атлеты из РФ и Белоруссии успеют даже принять участие в квалификационных соревнованиях Олимпиады 2024 года в Париже. Окончательное решение по поводу выступления на Играх должен будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). В этом году запрет для россиян и белорусов продолжает действовать. Так что принять участие в предстоящих чемпионатах в Валенсии и Антверпене они не смогут, а там будет раздаваться большее количество квалификаций для выступления на Олимпиаде, отмечает Die Zeit.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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