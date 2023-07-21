 

Премьер-министр Эстонии – Прибалтика обретёт энергетическую независимость от России на год раньше

21.07.2023, 6:23, Новости дня
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Несмотря на большие расходы, Эстония готова пойти на компромисс с Литвой и Латвией и отключиться от общей энергосистемы с Россией и Белоруссией уже в начале 2025 года, сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Такая поспешность напрямую связана с украинским конфликтом, пишет портал Energetyka24.


АР

Литва, Латвия и Эстония буду отключены от общей энергосистемы с Россией и Белоруссией BRELL уже в начале 2025 года. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.  

В 2018 году было принято решение о подключении этих государств к европейской сети до конца 2025 года, однако украинский конфликт подтолкнул Прибалтику ускорить этот процесс. «Для Литвы важно совершить переход быстрее, но для Эстонии это будет означать большие затраты и риск отключения электроэнергии», — отметила Каллас. «В рамках компромисса мы согласны сократить этот срок на год», — добавила она.

«Мы видим, что происходит на Украине. Мы считаем, что продолжать работу с агрессором только потому, что мы экономим на этом немного денег, неправильно», — говорится в сообщении литовского оператора системы передачи Litgrid.

В 2018 году балтийские страны подписали с Польшей и Еврокомиссией соглашение, на основании которого в 2025 году энергосистема трёх стран будет отключена от системы BRELL благодаря помощи ЕС в размере €1,6 млрд, напоминает Energetyka24. 

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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