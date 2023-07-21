 

Рупор кремлевской пропаганды: Выход из зерновой сделки. Последствия

21.07.2023, 5:56, Разное
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Выход из зерновой сделки. Последствия

1. МО РФ сегодня дало понять, что удары по украинским портам будут продолжаться. Раньше их защищала зерновая сделка, теперь никаких препятствий нет.

2. США и Турция съехали с темы конвоирования судов на Украину и больше обсуждают сухопутные маршруты. Сама Украина заявляет, что готова оплачивать риски от прохода судов в Одессу. Без конвоирования это до 1-2 потопленных/поврежденных судов, не говоря уже про удары по портовой инфраструктуре и терминалам. Тем не менее, попытки наверняка будут, чтобы протестировать реакцию России в надежде, что реакции не будет.

3. В свою очередь Украина угрожает атаковать российские гражданские суда в Черном море. Скорее всего будут пытаться атаковать суда морскими беспилотниками и воздушными дронами. Недооценивать эту угрозу не стоит. Поражение прибрежной военной инфраструктуры необходимо усиливать.

4. Цены на зерно на мировых биржах продолжают расти. Соответственно, российские производители зерна заработают дополнительные деньги на этом росте. Переговоров по зерновому хабу в Турции можно ожидать в августе, когда вероятно состоятся переговоры Путина и Эрдогана.

5. США и ЕС не дают оснований полагать, что намерены выполнять 5 российских условий, при которых зерновая сделка может быть продлена. Ближайшее заседание СБ ООН по поводу зерновой сделки ничего существенного в этой ситуации не изменит. Координационный центр в Стамбуле уже расформирован. Предпосылок к продлению сделки на прежних условия нет.

Источник: Colonel Cassad


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