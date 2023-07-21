 

Мнение: Предадим в любом случае

21.07.2023, 5:20, Разное
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Проклятый русский язык столь многозначен, что все время заставляет людей говорить много больше, чем они хотели бы сказать!

Вот сейчас – решил послушать (в записи) эфир Алексея Венедиктова на “Живом гвозде”, его традиционные “Ответы на вопросы слушателей”. И в самом начале там идет вот такой диалог:

Ведущая: Вот поступило предложение от слушателя – он просит вас обратить внимание на Александра Штефанова.

Венедиктов. Не понял. Что значит “обратить внимание”?

Ведущая. Я полагаю – проследить за ситуацией, не посадят ли его в ближайшее время. Предать огласке.

Венедиктов (энергично кивает). Безусловно, предадим! Предадим и в том случае, если его посадят, и в том, если не посадят… (подумав, добавляет) Огласке.
(начиная с 5.22)
ЗАНАВЕС

Думаю, Алексей Венедиктов сказал в данном случае, сам того не ожидая, за всех нас – не зря он историк по образованию. ЗНАЕТ. Конечно, предадим – и именно в любом случае: и если посадят, и если не посадят. На том стояла и стоять будет… и т.д.

Источник: Размышления вольного социолога


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