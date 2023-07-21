Мнение: Вечный Чарли



Чарли Чаплин российской “политики”

“Любопытные расклады по партии “Яблоко”. На своем очередном съезде “яблочники” свергли, наконец, с поста лидера партии Митрохина (это решение напрашивалось ровно с того момента, как его избрали – ну не может лидер какой-никакой публичной партии быть похожим на злобного сморщенного бульдога). А вот вместо него избрали… некую Слабунову. Про нее известно, собственно, только то, что она из Карелии.

Самое, конечно, странное во всем этом – упорное нежелание “яблочников” избирать своим лидером отца-основателя партии, Григория Явлинского. Сам я лично и за “Яблок” никогда не голосовал, Гришу, мягко говоря, не любил – но, в общем, не надо быть таким уж знатоком общественных настроений, чтобы знать – в народе “Яблоко” ассоциируется только и исключительно с Явлинским, больше никого народ не знает и знать, как нетрудно догадаться, не хочет. А у Явлинского есть устойчивая клака, которая, собственно, только из-за него всегда за “Яблоко” и голосовала.

То есть отказываясь от Явлинского, “Яблоко” ставит себя на одну доску с каким-нибудь “Правым делом” – партией без лица и без истории вовсе. Вообще, в РФ за 25 лет наработано не так уж много узнаваемых партийных брендов (по чесноку если, их почти что и вовсе никаких не наработали); тем не менее надо признать, что Явлинский – один из немногих удавшихся брендов. Казалось бы – это счастье, что столь узнаваемое лицо принадлежит Яблоку, партия должна держаться за него руками и зубами, ведь кроме Явлинского, у нее, собственно, ничего и нет за душой…

Но нет – ему даже не разрешили баллотироваться на съезде. Это тем более странно, что Явлинский в последнее время вышел из своего обычного анабиоза и вроде бы даже весьма активно “продавал себя” на этот пост.

Хотя, по большому счету, в этом ничего удивительного и нет. “Яблоко” ведь всегда так себя ведет: если есть выбор между несколькими вариантами действий, Яблоко ВСЕГДА выбирает самый тупой, бессмысленный и самоубийственный с точки зрения партийных перспектив. В определенном смысле Яблоко – самая тупая партия в РФ, и ее даже не оправдывает ее очевидная несамостоятельность.

Вот и сейчас – они взяли и перечеркнули свою единственную узнаваемую фигуру, сумевшую набрать телевизионную популярность еще тогда, “когда это было можно”.

Но ведь что интересно: неизменно выбирая наиболее… нелепые решения (повторюсь – один Митрохин как лидер чего стоил; а прошлогодние выборы в МГД?!), “Яблоко” тем не менее остается “на плаву”, более того – это сегодня одна из старейших партий в стране. Так что, может, это не тупость, а просто Яблоко – это такой Чарли Чаплин российской политики? Который неизменно поскальзывается на всех банановых корках, собирает все помойные ведра себе на голову – но в итоге все равно, побитый, но живой, без гроша, но в шляпе – уходит в туман столь же странной походкой. Навстречу новым приключениям!” (2015)

Написал эту заметку ровно 8 лет назад, 20 июня 2015 года. Как нетрудно заметить, с тех пор почти ничего не изменилось, разве что застывшая картинка еще сильнее покрылась пылью, мусором и мушиным дерьмом. Но Явлинский всё так же и всё там же – жив, курилка! И по-прежнему не является лидером партии (хотя уже и Слабунову вроде как поперли, хотя не помню, на кого заменили). И, кстати, теперь он снова вызывает какое-то даже не вторичное, а третичное уважение – хотя бы тем, что чуть ли не единственный из всех твердо остается абсолютно безоговорочным противником войны, и никакие, даже публичные, доносы на него (скажем, Делягина с трибуны Государственной Думы) не в силах его поколебать.

Единственно, что касается “нежелания избирать” – тут, похоже, не столько нежелание, сколько попросту прямой запрет со Старой Площади.