Жир на талии не дает развиваться диабету

Исследования показывают, что некоторые люди, у которых наибольшее скопление жира происходит именно в области талии, имеют меньший риск заболевания диабетом.

Диабет типа 2, наиболее распространенная форма, обычно развивается у людей с избыточным весом или ожирением. Однако существуют исключения, когда некоторые люди с высоким содержанием жира в области талии не страдают этой проблемой.

По данным исследований, причина может заключаться в различном типе жира, который скапливается в данной области тела. Вокруг внутренних органов, таких как печень и поджелудочная железа, жир известен как висцеральный, считается особенно вредным для здоровья. Он связан с развитием метаболических синдромов, включая диабет типа 2.

Тем не менее есть также подкожный жир, который скапливается под кожей около талии. Несколько исследований показали, что этот тип выступает защитой от развития диабета.