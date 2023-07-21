Мнение: Светлый путь Поклонской



Твой прокурор

Кстати, а любимицу всех московских хипстеров и даже японских анимэшников Наталью Поклонскую, прокуроршу Крыма, похоже, решили “слить”. Та же история, что и с “народным мэром” Чалым, только с другой стороны политического спектра.

А общий смысл – система, представляющая собой господство победившей бюрократии, отторгает все “слишком яркие” фигуры. Поклонскую уже предназначили к списанию в ГосДуму, естественно, от партии “Единая Россия”.

Попросту говоря, Поклонскую решили сдать в утиль, ибо Государственная Дума в путинской России – типичное пятое колесо в телеге, а если точнее – “братская могила” для тех, у кого не сложилась политическая карьера.

И уж конечно, рядового депутата ГД даже смешно сравнивать по любым параметрам с прокурором (!) целого региона (!!) Самая бессмысленная и бестолковая ветвь власти в путинской “вертикали” – представительная – и боевой отряд единственно реальной власти в РФ – исполнительной, да не просто исполнительная, а именно силовая ее часть! Небо и земля.

Почему ж Поклонской выписывают “черную метку”? Она ведь вроде на хорошем счету, никаких “косяков” за ней не числится? Да и потом – как же история ее назначения, о которой рассказывал глава Крыма Аксенов: тогда ведь, по его словам, перебрали аж шесть (!) кандидатов на пост прокурора Крыма, все под разными предлогами отказались, и только тогда буквально с горя остановились на миловидной Поклонской, которая оказалась воистину “Железной Кнопкой” и согласилась. Значит, тогда, в период сразу после референдума, кресло прокурора Крыма было настолько “горячим”, что в него все боялись сесть; почему же сейчас Поклонскую из него убирают?

Ответ прост: тогда, в апреле 2014, все понимали, что в Крыму пахнет “большим переделом” собственности, а поскольку это регион (как и вся Украина, но Крым в особенности) традиционно абсолютно бандитский, “знающие люди” боялись, что дело обернется большой стрельбой, причем прокурор станет одной из самых уязвимых фигур.

А сейчас уже понятно, что опасения по большей части не оправдались – большой стрельбы не вышло, с бандитами удалось частью договориться, частью их поприжать. А значит – что? Значит, пост прокурора на глазах наливается сладостью и сочностью, превращается в натуральную “конфетку”! Проще говоря – превращается в то, чем он и является по всей остальной Руси: пост, дающий возможность собирать ясак и стричь купоны СО ВСЕХ, при этом чувствуя себя почти в полной безопасности.

В такой ситуации, естественно, какая-то глупая девчонка, у которой еще молоко на губах не обсохло, на посту прокурора выглядит совершенной нелепостью. Есть масса куда более “уважаемых людей”, готовых взвалить на себя сие тяжелое бремя – окормлять курортный регион с потенциально дорогущей землей, куда потоком льются миллиарды из федерального бюджета.

Вот Поклонскую и решили “убрать”. Но цивилизованно, по лучшим рецептам Паркинсона – “возгонкой”. В Москву ее отправят, законы принимать! Будет выступать с трибуны – “Вот стою я перед вами, мужем битая…” Такой уже и фильм был советский – “Светлый путь” (2015).