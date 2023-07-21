Сделка замедленного действия

Россия пошла на морскую блокаду Украины. Что дальше?

Зерновая сделка не дожила до года трое суток. С 27 июля 2022 года она позволяла вывозить украинское зерно на внешние рынки через три порта — Одессы, Черноморска и Южного. Порт Измаила работал без остановки с самого начала СВО. Он и поныне принимает суда, но ограничен глубиной фарватера. Тяжелые зерновозы туда не проходят, нет из-за этого и достаточных портовых мощностей. Порты Николаева и Ольвии были заблокированы с февраля 2022 года и в сделку не входили.

Без сомнения, военно-морская блокада — важнейший рычаг давления Кремля на руководство Украины. После захвата Азовского моря она не позволяет помимо сельхозпродукции зарабатывать на вывозе металлов и стального проката — важнейшей экспортной статьи. Зерновая сделка была представлена руководством РФ как исключение ради гуманитарных целей (снабжение зерном самых бедных стран).

Политическая торговля вокруг вывоза украинского зерна позволяет президенту Путину играть на прямых выгодах для опустошенного бюджета Украины. Постоянно тестируются элиты — кто посчитает сравнительно незначительные уступки важнее принципов? Например, восстановление аммиакопровода из Тольятти в одесский порт (одно из условий возобновления сделки) даст Киеву немалые прибыли за транспортировку через Украину, остановит бомбардировки портовой инфраструктуры и пополнит областной бюджет.

Руководство Украины непреклонно. Оно даже допустило взрыв на своей территории трубопровода от греха подальше — чтобы ни у кого внутри не было соблазна вступать в переговоры.

Еще более важна политическая позиция консолидированного Запада, которому РФ адресовала главные требования для возобновления безопасной транспортировки украинского зерна через согласованный коридор в Черном море.

Судя по высказываниям официальных лиц в западной прессе, пока предпосылок для возобновления зерновой сделки нет. Не исключено, что в будущем они появятся. Дело еще и в том, что сам процесс сделки и контроль над ее выполнением — единственный действующий пока договор (хотя и не прямой) между воюющими сторонами. Он как бы молча свидетельствует: договоренности возможны, необходима добрая воля и настойчивость. Об этом лидеры Запада последние пару недель говорят все чаще.

Официальный Киев предложил торговцам зерном ходить по согласованному сделкой коридору как будто ничего не изменилось, но под присмотром кораблей НАТО. Сначала об отказе сопровождать транспорты в украинские порты пояснила Турция (турецкие ВМС в разы превосходят Черноморский флот РФ по вымпелам и тоннажу). Буквально через день, 19 июля, от идеи отказались руководители США и НАТО.

Порт Измаил, 17 июля 2023 года. Фото: Andrew Kravchenko / Associated Press / East News

Тем же вечером МО РФ распространило официальное заявление. Его суть коротко: ситуация возвращается к положению до 22 июля 2022 года. С 20 июля в акватории Черного моря вводится полная военно-морская блокада Украины. Корабли под любым флагом рассматриваются как законная цель.

С точки зрения прежней практики для страховых компаний достаточно, например, такого сообщения, распространенного из штаба ЧФ в Севастополе через NAVTEX (Международная служба предупреждения о метеорологической и навигационной обстановке в мировых акваториях): «Очаков, Одесса, Николаев, Черноморск и Южный — опасность якорных контактных мин. Дрейфующие самовзрывающиеся контактные мины опасны для судоходства в Северо-Западной, Западной и Юго-Западной части Черного моря. Всем судам в этих районах следует соблюдать осторожность».

Именно такое сообщение прочли сотни тысяч пользователей NAVTEX в марте прошлого года. Впрочем, трехсуточный массированный обстрел портовой инфраструктуры, последовавший после очередного взрыва Крымского моста — вполне понятное послание всей морской торговле. Ни один страховщик в таких обстоятельствах не рискнет сопровождать сделку покупки зерна.

Всем понятно, что скрытное минирование фарватеров с подлодок проводится буквально за сутки. Рискнуть могут лишь те, кому заплатят за такой экстраординарный риск. Но в чем тогда смысл сделки, если зерно не получит конкурентную цену?

Согласно военной истории, морская блокада вовсе не повод прекращать торговлю. В мае 2018 года на Балтике нашли погибшую советскую подлодку Щ-317. Долгие годы мой близкий друг, офицер-подводник, и его семья искали информацию о судьбе его дяди из экипажа этой лодки.

Во время войны суда нейтральной Швеции везли в рейх железную руду и другие стратегические товары. А советские подводники их топили, невзирая на нейтралитет: блокада есть блокада. Рудовозы сопровождал шведский флот с белыми полосами нейтрального судна и забрасывал наши подлодки глубинными бомбами.

В одной из таких схваток эсминец «Стокгольм» атаковал Щ-317 после того, как она торпедировала шведское судно «Ада Гортон», шедшее в Германию с грузом железной руды. Покалеченная лодка ушла от преследования, но затонула со всем экипажем у острова Гогланд. Теперь мой товарищ может прочесть фамилию основателя своей морской династии на памятнике у Сестрорецка.

Вот что в буквальном смысле, на практике означает замысел, предложенный 18 июля президентом Зеленским Турции и США.

Игнорировать морскую блокаду может лишь сильная морская держава: в 1943 году флот Швеции состоял из 228 боевых кораблей. У Украины сегодня флота практически нет, она не может внести свой вклад в прорыв блокады в одном строю с союзными флотами.

Нет даже тральщиков — перед запуском зерновой сделки прошлым летом расчистку акватории от мин проводили российские и иностранные моряки.

Оттого идея и не сработала. Но там, где бессильны пушки, вполне может сказать слово дипломатия. Украина по-прежнему остается крупнейшим производителем товарного зерна. Этот фактор, как и потребности рынка, не говоря уже о гуманитарных соображениях, продолжат давление на политиков. Урожай 2023 года еще не собран. Подождем до осени.

Валерий Ширяев

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