Скандалы: Майор без чести

Как олимпийская чемпионка Исинбаева порвала с Армией России и раскрутила бизнес на Западе

Испанские журналисты утверждают, что на Тенерифе у семьи Исинбаевой якобы есть элитная недвижимость. На курорт звезда мировой лёгкой атлетики перебралась из княжества Монако, где с перерывами на общественную жизнь в России жила в течение многих лет. Как пишут испанские СМИ, в эксклюзивном ЖК в Эль-Пальмаре Исинбаевой принадлежит роскошный дом площадью около 200 квадратов, звезда мирового спорта также владеет недвижимостью в Кальяо Сальвахе (муниципалитет Адехе) — именно она, по мнению местных журналистов, позволяет приобрести на острове статус резидента. А её муж — спортсмен Никита Петинов — владеет дорогим автомобилем.

Исинбаеву задели публикации испанских СМИ о её связях с Вооружёнными силами России. Она заявила, что звания носят номинальный характер, и назвала себя «человеком мира». Таким образом она отреклась от звания майора. Это при том, что она выступала за ЦСКА, заключала контракт на прохождение военной службы, официально получала звания младшего лейтенанта, лейтенанта, старлея и майора. Теперь получается, что присяга, офицерские звания и должности — формальные.

В России слова Исинбаевой вызвали бурную реакцию. В предательстве спортсменку обвинили известные спортивные комментаторы, общественные деятели, депутаты Госдумы, а глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Юсупу Умавову и Министерству спорта республики переименовать городской легкоатлетический стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом.

Действительно, Елена Исинбаева была одной из самых обласканных властью спортсменок, получившей множество званий и наград, ей доверяли собирать деньги на строительство Главного храма Вооружённых сил России в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Но, похоже, всего этого олимпийской чемпионке оказалось мало.

Широкий общественный резонанс вынудил Исинбаеву опубликовать ответ. Спортсменка заявила, что сама выбирает, где ей жить, кого любить, и призвала не завидовать. А кроме того, она сообщила, что возобновляет работу в Международном олимпийском комитете (МОК), в который её избрали ещё в 2016 году, к работе в котором она до последнего времени приступить не могла.

— Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всём разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю, — поделилась радостью с подписчиками Исинбаева.

МОК заявил, что Исинбаева сможет продолжить работу в организации, так как она не поддерживала СВО и у неё не было контракта с Вооружёнными силами РФ.

Из этого многие в России сделали вывод, что все свои достижения в России спортсменка променяла на тёплую должность в международной организации и на сытую жизнь на Западе. Как выяснил Лайф, у Исинбаевой ещё есть табачный бизнес в Швейцарии и положение в европейской элите.

Какой бизнес есть у Исинбаевой на Западе

Российская спортсменка и активный сторонник здорового образа жизни в Швейцарии владеет компанией, занимающейся оптовой торговлей табачными изделиями, в частности сигарами, а также элитным алкоголем.

Фирма называется Luxury Legends Sagl, открывала её Исинбаева в августе 2015 года — спустя пару месяцев после того, как получила звание майора Вооружённых сил Российской Федерации и заключила контракт с ВС РФ. Офис находится в Ланси — одном из наиболее густонаселённых районов кантона Женева. Место примечательно тем, что это первая «биокоммуна» Швейцарии, где не пользуются никакими удобрениями и инсектицидами для ухода за местной природой.

В этом бизнесе у Исинбаевой 4 партнёра: три «физика» и одно юрлицо. Самый колоритный из соучредителей — 67-летний Жоэль Бузу. Знаменитый французский пятиборец, чемпион мира и призёр Олимпийских игр, деятель международного спортивного и социального движения, президент Всемирной ассоциации олимпийцев и советник князя Монако Альбера II.

С кем дружит олимпийская чемпионка в Монако

Исинбаева и Бузу лично знакомы с конца нулевых. Возможно, именно он в своё время мог познакомить спортсменку с князем и ввести её в элитные круги средиземноморского княжества. В октябре 2012 года Исинбаева, Бузу и Альбер II уже вместе позировали для снимка с закрытия Международного форума «Мир и спорт», проходившего под председательством князя Монако в российском Сочи. Закрывал это мероприятие Жоэль Бузу.

В августе 2016 года Исинбаеву избрали членом Международного олимпийского комитета, и примерно с этого же времени её имя запестрело в монакской светской прессе, писавшей про торжественные княжеские приёмы и различные официальные мероприятия.

Прыгунья с шестом едва ли не ежегодно участвовала в празднованиях, посвящённых Международному дню спорта. В 2018 году она стала «женщиной года Монте-Карло» — ежегодная премия проходит под патронажем Альбера II и почётного президента церемонии принцессы Шарлин.

Тогда спортсменку удостоили звания за открытый ею в Волгограде благотворительный фонд, помогающий трудным детям и молодым спортивным талантам.

В 2019 году в Монако Исинбаева возглавила жюри ежегодного международного спортивного мероприятия Sportel Awards. Церемония награждения предусматривает поощрение не только лучших спортсменов Европы, но и сотрудников всей индустрии спорта, включая и спортивных журналистов. Стоит отметить, что в последующие годы российская легкоатлетка участвовала в празднике в качестве почётного гостя.

Впрочем, с 2022 года в местной прессе о ней ни слова. Зато практически сразу после начала СВО Исинбаева стала проявлять заметный интерес к пабликам, посвящённым жизни на Тенерифе. Спортсменку интересовали темы, связанные с получением испанской визы, вопросы переводов денег в Испании, жизнь на Канарах и всё, что касается покупки, продажи и обслуживания автомобилей, а также путешествий за рулём по Канарским островам.

Какими деньгами управляла Исинбаева в России

Сейчас деловая жизнь спортсменки в России, можно сказать, стоит на паузе. Здесь легкоатлетка занималась благотворительностью и в 2013 году в Волгограде зарегистрировала Благотворительный фонд Елены Исинбаевой, за который позже в Монако была удостоена звания «Женщина года».

Сколько всего собрал фонд, сейчас сказать сложно, однако известно, что ещё в 2019–2020 годах через него прокачивались десятки миллионов рублей. С момента учреждения деятельность организации часто освещалась в СМИ, а штат сотрудников даже набирался через сайты по поиску работы.

С тех пор официальная деятельность юрлица только затухала, и сейчас, похоже, оно не работает вовсе — к концу прошлого года на балансе организации числилось чуть больше миллиона рублей, а годом ранее предприятие и вовсе демонстрировало убыток на сумму почти 12 млн.

Известно, что к настоящему моменту спортсменка вышла из числа учредителей фонда, номинально оставшись в нём президентом. Кстати, указанный в ЕГРЮЛ рабочий телефон фонда принадлежит свекрови Исинбаевой — Наталье Петиновой, однако в реестре женщина не фигурирует ни среди владельцев предприятия, ни среди его руководителей.

Впрочем, в деловой жизни Исинбаевой был ещё один фонд — «Защита», который она учредила вместе с общественной организацией ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации в августе 2018 года.

Фонд интересный. Практически сразу после регистрации в него потекли значительные деньги: только в октябре четыре юрлица «Военторга» перечислили в него в виде пожертвований 18 млн рублей. Причём эти деньги проводились максимально прозрачно — как госзакупки. К концу года чистые активы организации составили без малого 2 млрд рублей, а в 2019-м — уже больше 4,3 млрд.

По данным информационной системы СПАРК, на организацию был зарегистрирован сайт в Интернете fondvoskresenie.ru и несколько товарных знаков Благотворительного фонда «Воскресение». Официально именно «Воскресение» занималось сбором пожертвований на строительство Главного храма Вооружённых сил России в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Таким образом, Елена Исинбаева принимала непосредственное участие в материальном обеспечении масштабного военного проекта.

Какие активы и долги у чемпионки остались в России

Кроме двух фондов, заметным бизнесом в России спортсменка не занималась. До сих пор в ЕГРЮЛ существует её ИП с деятельностью в сфере управления недвижимостью. С ней она, похоже, работала в родном Волгограде.

На малой родине у Исинбаевой осталась квартира площадью почти 160 квадратов, расположенная практически в центре города — в кирпичной новостройке на улице Рокоссовского. Поскольку в Волгограде последние годы она бывала разве что наездами, скорее всего, жильё снимают обеспеченные горожане.

А на улице Циолковского, на первом этаже ещё одной новостройки, ей принадлежит нежилое помещение площадью почти 200 кв. м. Его Елена Исинбаева сдаёт в аренду различным предпринимателям. В 2019–2020 годах стоимость месяца пользования коммерческой недвижимостью у именитой владелицы составляла примерно 120 тыс. рублей без учёта коммунальных услуг. Похоже, подобных помещений в Волгограде у неё может быть несколько.

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В столице же спортсменка ещё в начале десятых годов приобрела 100-метровую квартиру на 22-м этаже элитного ЖК «Дом в Сокольниках». Сейчас жильё такой же площади в комплексе продаётся за 53 млн рублей. На подземных уровнях комплекса она купила и машино-место. Эта жилплощадь для Исинбаевой стала семейной: с 2014 года, когда спортсменка вышла замуж, здесь регистрировался её супруг — метатель копья и член сборной страны Никита Петинов.

Похоже, Елена Исинбаева уже давно не была в России: к этому году она задолжала налогов на сумму более полумиллиона рублей. А буквально на днях Департамент муниципального имущества администрации Волгограда подал к прыгунье иск на 124 тыс. рублей. Суть дела на сайте Арбитражного областного суда не раскрывается, однако оно находится в категории «неосновательное обогащение».

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”