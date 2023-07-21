Удобные и стильные модели длинных брюк как альтернатива джинсам: пляжные, с принтом тай-дай и в стиле бохо:

Лето и жара иногда немного усложняют ситуацию когда дело доходит до того, чтобы хорошо одеться. Ведь, в конце концов, мы всегда ищем две вещи: чтобы было удобно и не было жарко.

Вот почему в последние месяцы у классических летних джинсов появились конкуренты: брюки, которые являются очень достойной альтернативой. Они прекрасно интегрируются в лук в любом стиле. Разбираем самые трендовые модели.

Белые

Светлые льняные брюки — идеальный вариант как для лета. Но вы также можете подобрать штаны из любого материала. Главное, чтобы он был легкий и пропускал воздух. Присмотритесь к брюкам карго с карманами, если хотите презентовать спортивный образ. Такие штаны смело сочетайте с топом.

С принтом тай-дай

Если вам кажутся скучными однотонные вещи, тогда непременно присмотритесь к брюкам с принтом тай-дай. Техника окрашивания предполагает наличие незамысловатых абстрактных узоров. Прекрасный вариант как для лета и отдыха.

В стиле бохо

Стиль бохо — это отчасти отсылка к хиппи и к этническому стилю. Если вам импонирует подобная эстетика, тогда присмотритесь к брюкам с этническими орнаментами. Дополните такой низ однотонным верхом. Например, это может быть белая или черная майка. Не забывайте, что в эстетике бохо необходимы аксессуары. Как минимум сумку точно стоит взять с собой. В идеале — дополнение в виде украшений, головного убора и т.д.

Пляжные

Пляжные брюки должны отличаться удобством. В связи с этим сделайте выбор в пользу штанов либо на эластичной резинке в районе талии, либо же на завязках на поясе. Вы можете отдать предпочтение как однотонным брюкам, так и брюкам с рисунком. Они станут прекрасной альтернативой джинсам. По крайней мере, в них вам точно не будет жарко, а это самое главное.

Цветастые

Лето — это то время, когда можно и нужно носить разноцветную одежду, и также включать в свои образы разнообразные вещи ярких цветов. Лето — это не о черном и белом, а о дофаминовых цветах. Какие именно это будут оттенки, зависит от ваших личных предпочтений. Например, вы можете присмотреться к сочетанию салатового и голубого, или желтого и оранжевого.

Ультраширокие

Есть одно модное правило: не носить тесные облегающие брюки. Если хотите презентовать очень трендовый лук, тогда сделайте выбор в пользу ультрашироких длинных брюк. Независимо от вашего роста, вы можете отдать предпочтение такому изделию. Только если вы высокая, тогда надевайте брюки с низкой посадкой, а если миниатюрная – тогда подойдут изделия с высокой талией.