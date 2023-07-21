Мнение: Без Принца, гномов и самой Белоснежки

Пророчества Станислава Лема продолжают сбываться по нарастающей. Тут объявили, что компания Дисней уже снимает римейк собственного классического мультфильма «Белоснежка и семь гномов» в полный рост, то есть с живыми актерами – ну и с некоторыми поправками «в соответствии с современными процессами». Поправки такие:

Во-первых, Белоснежка будет, естественно, никакая не белая (что и так понятно, мы же помним недавнюю «Русалочку» в исполнении негритянки). Но на этот раз – для разнообразия (расового) – Белоснежку будет играть смуглая брюнетка-латиноамериканка, актриса из Колумбии. Не совсем, правда, понятно, почему она при этом все же будет оставаться «Белоснежкой»… но это не понять только белым цисгендерным мразям типа меня, всем же остальным ясно как божий день, что белый цвет снега – это тоже оскорбительно и расистски, а так-то при Новой Нормальности снег будет только черный или, в крайнем случае, смуглый. Так что тут вопросов нет, в принципе, можно было бы об этом и вовсе не писать – и так все ясно.

Вторая «поправка» меня восхитила больше. В новой «Белоснежке»… не будет Прекрасного Принца. Обоснование такое – что компания перестает ориентироваться на самцов, на все это тяжелое наследие прошлого века, и новой колумбийской Белоснежке мужики не нужны. «Фильм сосредоточится на более сильной Белоснежке, которая мечтает стать лидером», – это цитата. Нет, я не шучу – это сказала некая Грета Гервиг, которая… автор и режиссер всего будущего действа. То есть шоу-раннер по нынешнему, отвечает за фильм со стороны Диснея.

Ну и третья «поправка» вытекает из первых двух – в новом, «освеженном» произведении по старой сказке не будет, естественно, никаких гномов. Почему? Понятно почему – потому что нефиг глумиться над людьми маленького роста. Зачем протаскивать в здоровую детскую среду каких-то еще «гномов»?? Никаких гномов быть не должно, потому что все люди равны!

Так что вместо богопротивных «гномов» будут некие «волшебные существа» со всеми признаками расового, гендерного, возрастного и ростового (есть такое слово?) разнообразия. Т.е. и рост у них будет самый разный – кто-то выше «Белоснежки», а кто-то и ниже.

В итоге, я считаю, получилось неплохо – концепт интересный. Правда, белые цисгендерные мрази опять могут влезть с неприличными вопросами – типа, какой же это будет «ремейк» «Белоснежки и семи гномов», если по факту в нем как раз не будет ни Белоснежки, ни гномов? Что за ремейк такой?!

На Западе многие удивляются, а нам удивляться не приходится – можно только понимающе хохотать. Это ж действительно ремейк: полный ремейк советского безумия «строительства нового мира» в первой половине 20 века (как раз того времени, когда на Западе делали ту, первую, каноническую «Белоснежку»).

Как мои любимые «клоуны» из «Карнавальной ночи». Чем не копия? Просто Огурцовым стало тесно в рамках отсталого СССР – они теперь захватили весь мир, в частности, несчастные США. Но методы остались те же: политкорректно «улучшают» оригинал до тех пор, пока от него не останутся в буквальном смысле рожки да ножки. Белоснежка без Белоснежки, гномов и Прекрасного принца!

Вы спросите – а при чем здесь Станислав Лем?! А вот при том: Лем еще в начале 70-х в своем страшном романе «Возвращение со звезд» предсказал «Новую Нормальность» (у него она называлась «Бетризация»), и напророчил, что философия «нового человечества», проникнутая как бы самым откровенно «гуманистическим духом», против смерти, насилия и угнетения меньшинств – окажется бесконечно враждебной… всем так называемым «сокровищам культуры», накопленным человечеством за предыдущие (до Новой Нормальности) тысячелетия. Под нож, под «отмену» пойдут все – и Софоклы с Сократами, и Гомер с Шекспиром, и Гете с Достоевским. Ведь примерно ВСЯ дошедшая до нас культура проникнута войнами, насилием, интригами, слабостью женщин и мачизмом мужчин, насмешками над расой, полом, ростом, весом и чем угодно, что всегда считалось недостатками человеческой природы. Грустный мудрец Лем предсказал, что всё это пойдет «фтопку» – и, самое страшное – «новое человечество» со всем своим как бы гуманизмом будет для нас чуждо и совсем не привлекательно, это будет скучное и бессмысленное будущее.

Но пока еще вестники этого нового «Мирового Порядка» курочат и уродуют классические произведения прошлого до неузнаваемости – вместо того чтобы смело отказаться от них полностью. Не решаются сразу отменить. Или это такой хитрый план – надо, чтобы зрители отвернулись от них сами – со словами типа: “Белоснежка”? “Русалочка”? Да ну, это такая фигня! Я смотрел – меня чуть не стошнило!”