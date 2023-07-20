 

В РФ запустили продажи нового иранского седана IKCO Soren+ за 1,35 млн рублей

20.07.2023, 23:47, Разное
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Компания Iran Khodro начала продажи на российском рынке нового недорогого седана Soren+.

Данная модель построена на архитектуре Peugeot 405. Приобрести иранский автомобиль можно за 1,35 миллиона рублей. Напомним, выход модели состоялся в 2019 году, однако текущее исполнение является рестайлинговой версией седана. Под капотом используется 1,6-литровый бензиновый двигатель на 110 л.с. мощности. Автомобиль получил механическую коробку передач.

Среди продвинутых опций указали подогрев кресел, круиз-контроль, климат-контроль, антиблокировочную систему и парктроник. Вместе с тем иранские автомобили намерены продолжить поставлять на российский рынок. Пока остальные модели иранской марки остаются недоступными для россиян.


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