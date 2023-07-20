 

В июле Tank 500 прибавил в цене до 1,1 млн рублей

20.07.2023, 23:47, Разное
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На российском рынке зафиксировали удорожание китайских автомобилей от компаний Tank, Haval и Geely.

В частности, приобрести внедорожник Tank 300 в базовом исполнении теперь можно на 200 тысяч рублей дороже, чем ранее. С учетом обновления прайса цена на автомобиль начинается от 4,1 миллиона рублей. Для более габаритного внедорожника Tank 500 цена увеличилась на 900 тысяч рублей, а потому приобрести автомобиль в РФ теперь можно от 6,3 миллиона рублей в начальной конфигурации.

Следует отметить, что модель Tank 300 в текущем году уже обновляла свой прайс, тогда как общая прибавка к цене теперь достигает 1,1 млн рублей. Эксперты предполагают, что текущее удорожание не является конечным и в скором времени автомобили снова могут получить увеличенную цену.


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