 

Рупор кремлевской пропаганды: Использование танкеров для атаки на Крымский мост

20.07.2023, 23:20, Разное
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Схема атаки на Крымский мост с использованием морских беспилотников по данным хакерской группы RаHDit

беспилотные катера могли запустить с двух танкеров Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Одно из судов дрейфовало в 100 километрах от Новороссийска за несколько дней до теракта на Крымском мосту. Второй танкер находился южнее. Спустя время танкеры встретились в море.
Как считают хакеры, в этот момент с одного из танкеров беспилотные катера перегрузили на другой, а для управления дронами использовали еще одно судно, которое находилось в море недалеко от Крымского моста.

Данный сценарий указывал как возможный в прошлом августе https://colonelcassad.livejournal.com/7787523.html

Источник: Colonel Cassad


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