Скандалы: Байкала на всех не хватит

Как страдает экология озера от туристов

После того, как туристический сезон в Крыму после подрыва моста закончился, так толком не начавшись, более осмотрительные граждане стали выбирать для отдыха не Черное море, а Байкал. Но его на всех перестало хватать еще в прошлом году. Что же будет в этом?

В российских социальных сетях уже давно есть сотни предложений отдохнуть на Байкале. После февраля 2022 года к энтузиастам, завлекающим туриста экотропами, прибавился коммерческий туризм. Туров предлагается много и на любой вкус. Отдых на неделю обойдется как минимум в 60 тысяч рублей на человека. К расходам на пребывание следует прибавить стоимость билетов на самолет. А они кусаются. Если в конце июля можно еще уложиться в 30 тысяч, то в августе они уже стоят 43 тысячи. То ли еще будет. Если в Турцию можно сейчас слетать за 163 тысячи на человека за неделю, то так далеко на Восток на 7 дней никто не поедет. И тогда отдых на 10 дней на Байкале по цене сравняется с неделей в Турции.

Вице-президент Ассоциация туроператоров России Сергей Ромашкин осторожно предположил, что на иркутской стороне Байкала стало тесно, поэтому нужно осваивать восточный, бурятский берег озера.

В реальности количество туристов, которых может принять Байкал, уже в прошлом году было превышено в 5 раз, говорит научный руководитель института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН, доктор наук, профессор Виктор Данилов-Данильян:

— Допустимый лимит туристов был превышен ещё в прошлом году как минимум впятеро! Инфраструктура Прибайкалья способна была выдержать впятеро меньше туристов, чем туда понаехало. А понаехало в прошлом году полтора миллиона! А в этом году — ещё больше.

Пока туристы засоряют западный берег, а туриндустрия примеривается к Бурятии, для экологии самого глубокого озера мира и одного из самых больших резервуаров пресной воды на планете грозит другая опасность, гораздо более суровая, чем даже толпы мусорящих людей на берегах святого для бурятов Байкала.

«У озера 2.0»: хуже туристов — только депутаты

У борьбы за сохранение Байкала долгая история. Советский режиссер Сергей Герасимов, чьим именем назван ВГИК, снял в 1969 году фильм с Василием Шукшиным и Натальей Белохвостиковой о конфликте между научно-техническим прогрессом и сохранением жемчужины природы. Тогда строился целлюлозно-бумажный комбинат, и вырубка лесов угрожала существованию Байкала. Несколько десятилетий экологи боролись за сохранение уникальной байкальской природы. В 1999 году, на излете ельцинского времени, был принят закон «Об охране озера Байкал». Казалось, что разум возобладал над жадностью и глупостью. Но не тут-то было. Лоббисты разных секторов экономики — от тех же производителей бумаги или алюминия до строителей железных дорог — год из года пытались придать своим коммерческим интересам законодательную основу. Защитники природы, как могли, отваживали ходоков. Но теперь и олигархи, которым некуда вкладывать деньги за границей, бросились строить туристические комплексы в самых уникальных местах страны. Депутаты — тоже люди, кто же устоит от соблазнов. В Государственной Думе в первом чтении приняли законопроект, который разрешает сплошные рубки в центральной экологической зоне озера Байкал. Профессор Данилов-Данильян в курсе этого безобразия:

— Было первое чтение на подкомитете Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды. Это не так быстро всё происходит, к счастью. Но это вторая попытка, второй законопроект. Первый вариант был рассмотрен, обсуждался, прошёл первое чтение. Вместо того, чтобы его с поправками представить на второе чтение, с нарушением регламентных норм, был представлен новый законопроект, хотя и повторяющий старый. Это всё грозит уничтожением экосистемы как наземной, Прибайкалья, так и экосистемы самого Байкала.

Авторы этих законопроектов хотят разрешить строить на берегу Байкала дороги, очистные сооружения, гостиницы, рестораны и туалеты. Все это делается под лозунгом «Жизнь не стоит на месте», как представил новый закон депутатам первый зампред парламентского комитета по вопросам собственности Сергей Тен.

По мнению авторов законопроекта, вместо прошлогодних 1,5 миллиона отдохнуть до 2030 года будут приезжать 6 миллионов ежегодно. Таким образом, нагрузка на озеро вырастет в 20 раз! Член комитета по экологии Олег Михайлов подсчитал, что для этого нужно вырубить 600 га леса.

Это означает уничтожение наземной экосистемы Забайкалья и экосистемы самого Байкала.

Водоросли, фосфор и изменение климата

На уроке по географии все учат, что впадают в Байкал множество речек, а вытекает одна — Ангара. Если леса в Прибайкалье будут вырубать варварским способом, сток этих речек значительно сократится. Речки служат естественными фильтрами для грязи. Она потечет в Байкал, что приведет к гибели всех пищевых цепочек.

С 2014 года ученые наблюдали 5 маловодных лет, и впервые за всю историю наблюдений Байкал «зацвел» — на мелководье появились зеленые водоросли — нитчатая спирогира, рассказал Данилов-Данильян:

— Она очень далека от всем известных сине-зелёных цианобактерий, но результат примерно такой же. Взрывной рост во время сухих жарких лет. Уровень воды упал фактически до предела. Там диапазон примерно метр, вот до нижней границы он и упал. Хорошо прогрелась вода, и спирогира, которая, по-видимому, жила там всегда, это не какой-то инвазивный вид, интродукции не было, но она просто стала взрывным образом размножаться. Там были такие же картинки, как на Волжских водохранилищах или на Цимлянском водохранилище на Дону, когда прибоем выносит на берег буквально слой по тридцать сантиметров омертвевшей спирогиры.

Причин для этого было две: жаркое лето и падение уровня воды и загрязнение фосфором. Фосфор попадает в байкальскую воду со стоками, которые вообще не очищаются. Вместе с фосфором течет в воду азот. Он и способствует размножению спирогиры.

Байкал без омуля

В Байкале водится рыба, которая есть только тут — байкальский омуль рода сигов семейства лососевых. Есть две версии его происхождения. По первой, омуль проник на Байкал по речкам из Северного Ледовитого океана, где водится океанический омуль, в межледниковый период. Другая версия говорит, что байкальский омуль — древняя рыба, он возник от предковой формы, обитавшей во времена олигоцена и миоцена. Эта небольшая рыба до полутора килограммов длиной 30-60 см, хотя встречаются и экземпляры до 7 кг. Народы, селившиеся по берегам Байкала, дали свои названия каждому подвиду, обитавшему в разных районах озера. Омулю грозит уничтожение. Он питается рачком эпишура, который исчезает под воздействием загрязнений воды.

— Через 50 лет от Байкала не останется ничего хорошего. Это будет очень глубокое, с большим количеством воды, грязное озеро, в котором будет обитать всякая дрянь типа спирогиры. Но отнюдь не омуль. Главное звено всех трофических цепочек — эпишура — вымрет бесследно. Это байкальский эндемик, нигде больше не встречается, такой, то, что называется, замковый камень во всей конструкции байкальской экосистемы. Тут ничего хорошего ждать не приходится, — говорит ученый.

Введет ли ЮНЕСКО санкции?

Сам Байкал, по российскому законодательству, не входит в число особо охраняемых территорий, но на нем есть заповедники, есть национальный парк, которые имеют этот статус. Зато Байкал — объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на это, загрязнение озера происходит постоянно.

Например, есть нормы для сброса вод. Они не выполняются.

Есть диффузные загрязнения — так называют сток с сельскохозяйственных полей, то, что смывается в Байкал дождями, при таянии снега или в половодье.

Никто не знает, сколько на Байкале лодок с подвесными моторами. Они работают на солярке и бензине, и при ее сгорании загрязняется вода.

— Я видел фотографии, когда омуль идёт на нерест, туда все стягиваются для того, чтобы его ловить, когда рыба идёт на нерест, её ловить проще всего. Так вот, там просто воды не видно. Сплошные лодки и катера! — рассказывает бывший министр, а ныне профессор Данилов-Данильян.

Миссия ЮНЕСКО должна была приехать в 2022 году. Из-за событий в Украине комиссия отложила свой визит. Если загрязнения будут значительными, Байкал либо исключат из списка всемирного наследия, что будет позором для страны, или объявят Байкал объектом всемирного наследия, находящегося под угрозой. Если Дума примет закон о сплошных вырубках, Байкал рано или поздно потеряет свой статус.

Экологи начали сбор подписей под петицией против законопроекта. Сбор подписей длится неделю, ее подписали 60 тысяч человек. Только за сегодня свою подпись поставили 10 тысяч.

Член-корреспондент РАН Данилов-Данильян не надеется, что закон прокатят. По крайней мере, первое чтение прошло, и за него проголосовали 296 человек, и только 76 депутатов проголосовали против. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, про которого Виктор Данилов-Данильян знает, что тот против вырубки, на слушаниях сказал, что «законопроект никто не обсуждал — ни научное сообщество, не эксперты, ни профильные министерства». Хорошо бы разобраться, что будет бенифициаром, сказал депутат.

«Если проект принять в таком виде, мы будем последним поколением людей, которые смогут любоваться прелестями озера», — сказал соавтор закона 1999 года «Об охране озера Байкал» Анатолий Грешневиков.

Елена Петрова

Оригинал материала: “Новые известия”