Маникюр в цвете тауп – самый необычный тренд лета: главные особенности нейл-арта

Серо-коричневый — один из самых универсальных доступных цветов для ногтей, предлагающий ряд оттенков, включая смеси розовато-лилового, фиолетового и чайного, а также формулы с мерцающим блеском. Землистые тона серо-коричневого цвета напоминают о солнечном свете и небе лета, а также легко переносят вас в более прохладные температуры и меняющиеся цвета осени.

В спектре тауп может быть даже оттенок, отражающий дух тыквенной пряности с коричневым сверкающим латунным пигментом. Для минималистской эстетики маникюра темно-серый — идеальный цвет с широким спектром оттенков, который будет радовать вас круглый год.

Серо-коричневый основан на ненасыщенных коричневых тонах

Базовый цвет тауп относится к оттенкам ненасыщенного коричневого. К счастью, в настоящее время в тренде коричневый маникюр с насыщенными кофейными тонами в качестве тематического элемента для выбора оттенка. Выбирайте оттенки от латте до свежемолотых кофейных зерен или используйте множество серо-коричневых оттенков с маникюром мокко с эффектом омбре.

Ногти цвета Chai

Вариант полированного цвета, который тематически соответствует кофейным предложениям, — это Chai, который может быть самым светлым доступным оттенком темно-серого. Являясь более темной версией традиционного светло-коричневого или мягкого нюдового оттенка, Chai смешивает коричневые оттенки с оттенками желтого и белого, чтобы представить молочный оттенок землистого оттенка как для минималистов, так и для максималистов. Chai — классический, вневременной и универсальный нюдовый оттенок, который никогда не выйдет из моды.

Солнечные оттенки

Что касается желтых тонов в серо-коричневом цвете, многие версии этого цвета содержат элементы оттенка шампань в ненасыщенной коричневой основе композиции. Для эффекта градиента на руке накрасьте каждый ноготь немного темнее предыдущего, переходя от средне-темно-коричневого к оттенку горчично-желтого. Серо-коричневый — это игривый цвет, с которым можно и нужно поэкспериментировать.

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Серо-коричневый оттенок для величественного маникюра

Что касается лака для ногтей, тауп предлагает ряд вариантов маникюра, которые величественно сочетаются с цветовой символикой фиолетового. Используйте розовато-лиловый цвет в качестве базового слоя для создания модного дизайна маникюра, который сочетается с другими популярными стилями, такими как мраморные ногти, дизайн в форме полумесяца и деконструированный французский маникюр. Или выберите однотонные серо-коричневые тона с розовато-лиловыми бликами на ногтях в сочетании с вашими любимыми украшениями для рук. Универсальность и способность таупа адаптироваться к любому случаю продолжают впечатлять.

Сделайте розовато-лиловый более завораживающим с помощью дополнительных дизайнов

Преимущество темно-серого лака заключается в том, что все оттенки можно смешивать вместе для создания дополнительных дизайнов. Вы можете использовать коричнево-фиолетовый лак для создания рисунков поверх розовато-лилового маникюра.

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Натуральные оттенки и универсальность таупа также делают его отличным выбором лака для педикюра. Так что не забывайте о пальцах ног.

Темно-серый миксуется с зеленым

Изучая цветовые сочетания темно-серого, мохово-зеленый — это восторженный оттенок, который добавляет землистый элемент в палитру. Зеленый ассоциируется с возрождением и новыми начинаниями, что делает зеленый мох идеальным цветом для летнего сезона. Вы можете улучшить простой зеленый маникюр, добавив небольшие украшения, например мраморный маникюр на одном или двух пальцах.

Деконструированный серо-коричневый с блеском

Вы можете сочетать серо-коричневый с мшисто-зеленым, блеском шампань, землистыми оттенками горчицы с желтым оттенком и серым с крошечным оттенком синего, переходящим в фиолетовый, то есть весь цветовой спектр серо-коричневого.