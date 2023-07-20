Мнение: Ах, Одесса, жемчужина у моря…

РФ третий день подряд долбит ракетами по Одессе и Николаеву – так она, как нам объясняют, мстит за то, что с ней не продлили “Зерновую сделку” на ее условиях. Гибнут люди, в Николаеве повреждены жилые многоэтажки, большие пожары. Все некрофильское отребье в РФ счастливо и просит еще. Нормальным (немногочисленным) гражданам РФ остаются только стыд, вина и бессильная ярость.

А мне еще и недоумение. Я все ж так и не могу понять – а на каком основании РФ все это делает, получается, в том числе и от моего имени? Там же чужое государство. Войны между Россией и Украиной нет – причем она не объявлена ни с той, ни с другой стороны. А как можно “просто так” средствами российской армии и ВМФ РФ обстреливать чужую территорию? В каком законе про это сказано?

Более того – непонятно, как такое возможно, даже если считать, уйдя в глубокий аутизм, что “это всё наша земля” (чья “наша” – отдельный интересный вопрос). Но даже если наша – то опять-таки, на каком основании? Может ли “наша армия” вот так взять и начать обстреливать, например, Воронеж? Даже если это прикажет президент? Или, “если прикажет президент”, то можно вообще всё?

То есть, получается, армия может вообще всё, пределов нет. “У кого пушка, тот и пахан”. И большей части населения такое положение нравится. Нет законов – ну и слава богу.