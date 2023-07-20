В РФ начались продажи 320-сильного Volkswagen Golf R

На российском рынке появился в продаже обновленный хетчбэк Volkswagen Golf R по цене 8,2 миллиона рублей.

«Заряженная» немецкая новинка оснащается 2-литровым бензиновым двигателем с турбиной на 320 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение роботизированной трансмиссией и имеет полноприводную систему. Что касается основных отличий от базовой модификации, то изменения коснулись бампера и решетки радиатора. Также производитель предусмотрел улучшенную выхлопную систему и увеличенные колесные диски.

Распознать новый хетчбэк Volkswagen Golf R можно по увеличенному спойлеру и фирменным накладкам на порогах автомобиля. Вместе с тем эксперты пока не берутся прогнозировать уровень спроса на немецкий хетчбэк на российском рынке.