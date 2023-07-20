Раскрыты особенности кроссовера Jetour X90 Plus

Новый китайский паркетник Jetour X90 Plus теперь можно приобрести на российском рынке в четырех версиях.

Стоимость нового автомобиля составит от 3,2 до 4,7 миллиона рублей в зависимости от комплектации и набора опций. Для российского рынка кроссовер Jetour X90 Plus оснащен 1,6- и 2,0-литровыми агрегатами, которые выдают от 186 до 249 л.с. мощности соответственно. Однако ни в одной из версий паркетника не стали применять системы полного привода. Для китайцев кроссовер доступен также с трехрядным салоном, но для россиян доступна лишь традиционная компоновка.

Что касается интерьера салона, то в салоне автомобиля установили два дисплея для приборной панели и мультимедийного центра. Автомобиль обладает подогревом и вентиляцией передних кресел.