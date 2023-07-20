Шведы продолжают «бешеными темпами» загонять себя в долги перед судебными приставами

В Швеции за текущий год суммарная задолженность населения перед судебными приставами возросла почти на 10%, передаёт телеканал TV4. Власти скандинавской страны объясняют такую неутешительную динамику ростом процентных ставок, огромными объёмами потребительских кредитов и продовольственной инфляцией. Однако основной причиной приставы называют недостаточно тщательные проверки кредитоспособности граждан.



AP

В Швеции в этом году долги физических лиц перед службой судебных приставов увеличились на 8,2 миллиардов шведских крон, и тенденция роста сохраняется. Потребительские кредиты, высокие процентные ставки и повышенные цены на продукты больно бьют по финансам шведов, передаёт телеканал TV4.

По словам представителя службы судебных приставов Давора Вулеты, долги шведов увеличиваются бешеными темпами на фоне растущих процентных ставок. На сегодняшний день задолженность граждан перед государством есть у 401 тыс. физических лиц, что на 7,5 тыс. человек больше, чем с начала года. Кроме того, к концу прошлого года суммарные задолженности составляли 101 миллиардов шведских крон, а чуть более чем за половину 2023 года эта цифра увеличилась до 109,7 млрд.

Как сообщается в статье, основной причиной сложившейся ситуации судебные приставы называют недостаточно тщательные проверки кредитоспособности населения финансовыми организациями-кредиторами. В особенности Вулета отмечает, что гораздо быстрее остальных групп населения долги накапливают молодые девушки. По данным приставов, это связано с онлайн-покупками и повышенным потреблением.

В 2022 году 460 тыс. юридических и физических лиц состояли в списках должников службы судебных приставов. К концу 2023 года ведомство ожидает, что их количество вырастет до 480 тыс., а затем увеличится до 510 тыс. в следующем году, резюмирует TV4.

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